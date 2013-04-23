з цієї банки є можливість вилітати СЕПом?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 23 кві, 2019 09:35
з цієї банки є можливість вилітати СЕПом?
Одна бджола мало меду наносить...
Додано: Вів 23 кві, 2019 09:43
дОРОГО
ПреЗЕдент...наш слуга
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 16 тра, 2019 21:58
Re: Кредит Днiпро
гривню скинули на 0.5%
промокод від Мінфіна UF9U733
Додано: Вів 21 тра, 2019 12:55
Надуманная задолженность по кредитной карте
Сегодня с номера 056-797-63-09 мне позвонил сотрудник банка "Кредит-Днепр" Громов Максим Алексеевич из отдела по задолженностям и сообщил о просроченной задолженности и штрафе 100 грн. по кредитной карте с льготным периодом 4211 1509 **** 2153. В течение текущего 2019 г. и предыдущего 2018 г. никаких кредитов в банке я не брал. В течение 2018-2019 гг. финансовых претензий банк ко мне не имел, звонков, писем и SMS-сообщений с напоминаниями о задолженности не было. Прошу банковских работников разъяснить, на каком основании возникла задолженность и штраф за просроченную задолженность, а также снять абсурдную задолженность вместе с штрафом.
Додано: Вів 21 тра, 2019 14:16
Ну если это не ваша карта, о чем ваше беспокойство?
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
Додано: Пон 03 чер, 2019 17:25
Знайшов в фрібанку обмін валют.
Американця давали по 27.
ПреЗЕдент...наш слуга
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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