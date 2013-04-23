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Обслуговування в українських
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Кредит Днiпро

Кредит Днiпро
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 264265266267

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Кредит Днiпро 3.3 5 202
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
39
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
7%
14
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
44
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
30%
60
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
45
Всього голосів : 202
Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2019 09:35

  clientage написав:
  greenozon написав:що сталось?

уходюють, даж летять гиперлююпом :)

з цієї банки є можливість вилітати СЕПом?
Одна бджола мало меду наносить...
Banki
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2019 09:43

  Banki написав:
  clientage написав:
  greenozon написав:що сталось?

уходюють, даж летять гиперлююпом :)

з цієї банки є можливість вилітати СЕПом?

дОРОГО
ПреЗЕдент...наш слуга
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Чет 16 тра, 2019 21:58

Re: Кредит Днiпро

гривню скинули на 0.5%
промокод від Мінфіна UF9U733
wolt450
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 12:55

Надуманная задолженность по кредитной карте

Сегодня с номера 056-797-63-09 мне позвонил сотрудник банка "Кредит-Днепр" Громов Максим Алексеевич из отдела по задолженностям и сообщил о просроченной задолженности и штрафе 100 грн. по кредитной карте с льготным периодом 4211 1509 **** 2153. В течение текущего 2019 г. и предыдущего 2018 г. никаких кредитов в банке я не брал. В течение 2018-2019 гг. финансовых претензий банк ко мне не имел, звонков, писем и SMS-сообщений с напоминаниями о задолженности не было. Прошу банковских работников разъяснить, на каком основании возникла задолженность и штраф за просроченную задолженность, а также снять абсурдную задолженность вместе с штрафом.
Dr_English
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 14:16

  Dr_English написав:Сегодня с номера 056-797-63-09 мне позвонил сотрудник банка "Кредит-Днепр" Громов Максим Алексеевич из отдела по задолженностям и сообщил о просроченной задолженности и штрафе 100 грн. по кредитной карте с льготным периодом 4211 1509 **** 2153. В течение текущего 2019 г. и предыдущего 2018 г. никаких кредитов в банке я не брал. В течение 2018-2019 гг. финансовых претензий банк ко мне не имел, звонков, писем и SMS-сообщений с напоминаниями о задолженности не было. Прошу банковских работников разъяснить, на каком основании возникла задолженность и штраф за просроченную задолженность, а также снять абсурдную задолженность вместе с штрафом.

Ну если это не ваша карта, о чем ваше беспокойство?
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 17:25

Знайшов в фрібанку обмін валют.
Американця давали по 27.
ПреЗЕдент...наш слуга
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 23:34

  Dr_English написав:Сегодня с номера 056-797-63-09 мне позвонил сотрудник банка "Кредит-Днепр" Громов Максим Алексеевич из отдела по задолженностям и сообщил о просроченной задолженности и штрафе 100 грн. по кредитной карте с льготным периодом 4211 1509 **** 2153. В течение текущего 2019 г. и предыдущего 2018 г. никаких кредитов в банке я не брал. В течение 2018-2019 гг. финансовых претензий банк ко мне не имел, звонков, писем и SMS-сообщений с напоминаниями о задолженности не было. Прошу банковских работников разъяснить, на каком основании возникла задолженность и штраф за просроченную задолженность, а также снять абсурдную задолженность вместе с штрафом.

Как-то обтекаемо написано.
А в период ...-2017, это все было?
И зачем нам почти полный номер карты? Максим Алексеевич так и продиктовал номер? :)
Skiw :D
Skiw
 
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