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Кредит Днiпро
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 23 кві, 2019 09:35
clientage написав: greenozon написав:
що сталось?
уходюють, даж летять гиперлююпом
з цієї банки є можливість вилітати СЕПом?
Одна бджола мало меду наносить...
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Додано: Вів 23 кві, 2019 09:43
Banki написав: clientage написав: greenozon написав:
що сталось?
уходюють, даж летять гиперлююпом
з цієї банки є можливість вилітати СЕПом?
дОРОГО
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Додано: Вів 21 тра, 2019 12:55
Сегодня с номера 056-797-63-09 мне позвонил сотрудник банка "Кредит-Днепр" Громов Максим Алексеевич из отдела по задолженностям и сообщил о просроченной задолженности и штрафе 100 грн. по кредитной карте с льготным периодом 4211 1509 **** 2153. В течение текущего 2019 г. и предыдущего 2018 г. никаких кредитов в банке я не брал. В течение 2018-2019 гг. финансовых претензий банк ко мне не имел, звонков, писем и SMS-сообщений с напоминаниями о задолженности не было. Прошу банковских работников разъяснить, на каком основании возникла задолженность и штраф за просроченную задолженность, а также снять абсурдную задолженность вместе с штрафом.
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Dr_English
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Додано: Вів 21 тра, 2019 14:16
Dr_English написав:
Сегодня с номера 056-797-63-09 мне позвонил сотрудник банка "Кредит-Днепр" Громов Максим Алексеевич из отдела по задолженностям и сообщил о просроченной задолженности и штрафе 100 грн. по кредитной карте с льготным периодом 4211 1509 **** 2153. В течение текущего 2019 г. и предыдущего 2018 г. никаких кредитов в банке я не брал. В течение 2018-2019 гг. финансовых претензий банк ко мне не имел, звонков, писем и SMS-сообщений с напоминаниями о задолженности не было. Прошу банковских работников разъяснить, на каком основании возникла задолженность и штраф за просроченную задолженность, а также снять абсурдную задолженность вместе с штрафом.
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1
Додано: Пон 03 чер, 2019 17:25
Знайшов в фрібанку обмін валют.
Американця давали по 27.
ПреЗЕдент...наш слуга
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Додано: Пон 03 чер, 2019 23:34
Dr_English написав:
Сегодня с номера 056-797-63-09 мне позвонил сотрудник банка "Кредит-Днепр" Громов Максим Алексеевич из отдела по задолженностям и сообщил о просроченной задолженности и штрафе 100 грн. по кредитной карте с льготным периодом 4211 1509 **** 2153. В течение текущего 2019 г. и предыдущего 2018 г. никаких кредитов в банке я не брал. В течение 2018-2019 гг. финансовых претензий банк ко мне не имел, звонков, писем и SMS-сообщений с напоминаниями о задолженности не было. Прошу банковских работников разъяснить, на каком основании возникла задолженность и штраф за просроченную задолженность, а также снять абсурдную задолженность вместе с штрафом.
Как-то обтекаемо написано.
А в период ...-2017, это все было?
И зачем нам почти полный номер карты? Максим Алексеевич так и продиктовал номер?
Skiw
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Додано: П'ят 07 чер, 2019 13:30
Dr_English написав:
Сегодня с номера 056-797-63-09 мне позвонил сотрудник банка "Кредит-Днепр" Громов Максим Алексеевич из отдела по задолженностям и сообщил о просроченной задолженности и штрафе 100 грн. по кредитной карте с льготным периодом 4211 1509 **** 2153. В течение текущего 2019 г. и предыдущего 2018 г. никаких кредитов в банке я не брал. В течение 2018-2019 гг. финансовых претензий банк ко мне не имел, звонков, писем и SMS-сообщений с напоминаниями о задолженности не было. Прошу банковских работников разъяснить, на каком основании возникла задолженность и штраф за просроченную задолженность, а также снять абсурдную задолженность вместе с штрафом.
а в интернет-банке что пишут?
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