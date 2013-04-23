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Кредит Днiпро

Кредит Днiпро
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Кредит Днiпро 3.3 5 202
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
39
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
7%
14
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
44
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
30%
60
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
45
Всього голосів : 202
Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2019 09:35

  clientage написав:
  greenozon написав:що сталось?

уходюють, даж летять гиперлююпом :)

з цієї банки є можливість вилітати СЕПом?
Одна бджола мало меду наносить...
Banki
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2019 09:43

  Banki написав:
  clientage написав:
  greenozon написав:що сталось?

уходюють, даж летять гиперлююпом :)

з цієї банки є можливість вилітати СЕПом?

дОРОГО
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 тра, 2019 21:58

Re: Кредит Днiпро

гривню скинули на 0.5%
промокод від Мінфіна UF9U733
wolt450
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 12:55

Надуманная задолженность по кредитной карте

Сегодня с номера 056-797-63-09 мне позвонил сотрудник банка "Кредит-Днепр" Громов Максим Алексеевич из отдела по задолженностям и сообщил о просроченной задолженности и штрафе 100 грн. по кредитной карте с льготным периодом 4211 1509 **** 2153. В течение текущего 2019 г. и предыдущего 2018 г. никаких кредитов в банке я не брал. В течение 2018-2019 гг. финансовых претензий банк ко мне не имел, звонков, писем и SMS-сообщений с напоминаниями о задолженности не было. Прошу банковских работников разъяснить, на каком основании возникла задолженность и штраф за просроченную задолженность, а также снять абсурдную задолженность вместе с штрафом.
Dr_English
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 14:16

  Dr_English написав:Сегодня с номера 056-797-63-09 мне позвонил сотрудник банка "Кредит-Днепр" Громов Максим Алексеевич из отдела по задолженностям и сообщил о просроченной задолженности и штрафе 100 грн. по кредитной карте с льготным периодом 4211 1509 **** 2153. В течение текущего 2019 г. и предыдущего 2018 г. никаких кредитов в банке я не брал. В течение 2018-2019 гг. финансовых претензий банк ко мне не имел, звонков, писем и SMS-сообщений с напоминаниями о задолженности не было. Прошу банковских работников разъяснить, на каком основании возникла задолженность и штраф за просроченную задолженность, а также снять абсурдную задолженность вместе с штрафом.

Ну если это не ваша карта, о чем ваше беспокойство?
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 17:25

Знайшов в фрібанку обмін валют.
Американця давали по 27.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 23:34

  Dr_English написав:Сегодня с номера 056-797-63-09 мне позвонил сотрудник банка "Кредит-Днепр" Громов Максим Алексеевич из отдела по задолженностям и сообщил о просроченной задолженности и штрафе 100 грн. по кредитной карте с льготным периодом 4211 1509 **** 2153. В течение текущего 2019 г. и предыдущего 2018 г. никаких кредитов в банке я не брал. В течение 2018-2019 гг. финансовых претензий банк ко мне не имел, звонков, писем и SMS-сообщений с напоминаниями о задолженности не было. Прошу банковских работников разъяснить, на каком основании возникла задолженность и штраф за просроченную задолженность, а также снять абсурдную задолженность вместе с штрафом.

Как-то обтекаемо написано.
А в период ...-2017, это все было?
И зачем нам почти полный номер карты? Максим Алексеевич так и продиктовал номер? :)
Skiw :D
Skiw
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2019 13:30

  Dr_English написав:Сегодня с номера 056-797-63-09 мне позвонил сотрудник банка "Кредит-Днепр" Громов Максим Алексеевич из отдела по задолженностям и сообщил о просроченной задолженности и штрафе 100 грн. по кредитной карте с льготным периодом 4211 1509 **** 2153. В течение текущего 2019 г. и предыдущего 2018 г. никаких кредитов в банке я не брал. В течение 2018-2019 гг. финансовых претензий банк ко мне не имел, звонков, писем и SMS-сообщений с напоминаниями о задолженности не было. Прошу банковских работников разъяснить, на каком основании возникла задолженность и штраф за просроченную задолженность, а также снять абсурдную задолженность вместе с штрафом.

а в интернет-банке что пишут?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 14:33

кредити готівкою без довідки, банк Кредит Днепр

Запланували поїхати на відпочинок, як ви гадаєте можливо взяти кредити готівкою без довідки, банк Кредит Днепр чи якщо не працюєш офіційно банк його не надасть?
лилия333
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 15:47

  лилия333 написав:Запланували поїхати на відпочинок, як ви гадаєте можливо взяти кредити готівкою без довідки, банк Кредит Днепр чи якщо не працюєш офіційно банк його не надасть?

Сотруднику Банка?
никому не верю
sens
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