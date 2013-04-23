Кредит Днiпро

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Сегодня с номера 056-797-63-09 мне позвонил сотрудник банка "Кредит-Днепр" Громов Максим Алексеевич из отдела по задолженностям и сообщил о просроченной задолженности и штрафе 100 грн. по кредитной карте с льготным периодом 4211 1509 **** 2153. В течение текущего 2019 г. и предыдущего 2018 г. никаких кредитов в банке я не брал. В течение 2018-2019 гг. финансовых претензий банк ко мне не имел, звонков, писем и SMS-сообщений с напоминаниями о задолженности не было. Прошу банковских работников разъяснить, на каком основании возникла задолженность и штраф за просроченную задолженность, а также снять абсурдную задолженность вместе с штрафом.
Dr_English написав:Сегодня с номера 056-797-63-09 мне позвонил сотрудник банка "Кредит-Днепр" Громов Максим Алексеевич из отдела по задолженностям и сообщил о просроченной задолженности и штрафе 100 грн. по кредитной карте с льготным периодом 4211 1509 **** 2153. В течение текущего 2019 г. и предыдущего 2018 г. никаких кредитов в банке я не брал. В течение 2018-2019 гг. финансовых претензий банк ко мне не имел, звонков, писем и SMS-сообщений с напоминаниями о задолженности не было. Прошу банковских работников разъяснить, на каком основании возникла задолженность и штраф за просроченную задолженность, а также снять абсурдную задолженность вместе с штрафом.
Ну если это не ваша карта, о чем ваше беспокойство?
Знайшов в фрібанку обмін валют. Американця давали по 27.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Dr_English написав:Сегодня с номера 056-797-63-09 мне позвонил сотрудник банка "Кредит-Днепр" Громов Максим Алексеевич из отдела по задолженностям и сообщил о просроченной задолженности и штрафе 100 грн. по кредитной карте с льготным периодом 4211 1509 **** 2153. В течение текущего 2019 г. и предыдущего 2018 г. никаких кредитов в банке я не брал. В течение 2018-2019 гг. финансовых претензий банк ко мне не имел, звонков, писем и SMS-сообщений с напоминаниями о задолженности не было. Прошу банковских работников разъяснить, на каком основании возникла задолженность и штраф за просроченную задолженность, а также снять абсурдную задолженность вместе с штрафом.
Как-то обтекаемо написано. А в период ...-2017, это все было? И зачем нам почти полный номер карты? Максим Алексеевич так и продиктовал номер?
Dr_English написав:Сегодня с номера 056-797-63-09 мне позвонил сотрудник банка "Кредит-Днепр" Громов Максим Алексеевич из отдела по задолженностям и сообщил о просроченной задолженности и штрафе 100 грн. по кредитной карте с льготным периодом 4211 1509 **** 2153. В течение текущего 2019 г. и предыдущего 2018 г. никаких кредитов в банке я не брал. В течение 2018-2019 гг. финансовых претензий банк ко мне не имел, звонков, писем и SMS-сообщений с напоминаниями о задолженности не было. Прошу банковских работников разъяснить, на каком основании возникла задолженность и штраф за просроченную задолженность, а также снять абсурдную задолженность вместе с штрафом.