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Кредит Днiпро
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 31 лип, 2019 16:44
лилия333 написав:
Запланували поїхати на відпочинок, як ви гадаєте можливо взяти кредити готівкою без довідки
, банк Кредит Днепр чи якщо не працюєш офіційно банк його не надасть?
Билеты в одну сторону берете))))
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