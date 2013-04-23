Кредит Днiпро

лилия333 написав:Запланували поїхати на відпочинок, як ви гадаєте можливо взяти
кредити готівкою без довідки, банк Кредит Днепр чи якщо не працюєш офіційно банк його не надасть?
Билеты в одну сторону берете))))
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 31 лип, 2019 16:44
Билеты в одну сторону берете))))
Додано: Чет 01 сер, 2019 16:55
Карта Портмоне
Без страховки оформлять/видадуть?
Додано: Чет 01 сер, 2019 17:18
Да.
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