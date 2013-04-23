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Обслуговування в українських
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Кредит Днiпро

Кредит Днiпро
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 265266267268

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Кредит Днiпро 3.3 5 202
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
39
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
7%
14
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
44
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
30%
60
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
45
Всього голосів : 202
Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 16:44

  лилия333 написав:Запланували поїхати на відпочинок, як ви гадаєте можливо взяти кредити готівкою без довідки, банк Кредит Днепр чи якщо не працюєш офіційно банк його не надасть?

Билеты в одну сторону берете))))
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Карта Портмоне
https://www.portmone.com.ua/r3/card

Без страховки оформлять/видадуть?
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