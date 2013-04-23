Кредит Днiпро

У папы зарплатная карта этого банка. 07.08 днём начислили зарплату, а ночью с карточки сняли 3000 грн. в городе Херсон, хотя он сам и карточка находились в г.Запорожье. ПРи том, что папа никогда ней даже в магазине не расплачивался, только в банкомате снимал со мной. Работники банка бездействуют, можете типо забыть за них. Явно в сговоре с мошенниками, которые знают время поступлений и сумму.У банка самая слабая система безопасности. У них постоянно обворовывают карты клиентов. А банк бездействует.НЕ советую этот банк никому.
ridara88 написав:У папы зарплатная карта этого банка. 07.08 днём начислили зарплату, а ночью с карточки сняли 3000 грн. в городе Херсон, хотя он сам и карточка находились в г.Запорожье. ПРи том, что папа никогда ней даже в магазине не расплачивался, только в банкомате снимал со мной. Работники банка бездействуют, можете типо забыть за них. Явно в сговоре с мошенниками, которые знают время поступлений и сумму.У банка самая слабая система безопасности. У них постоянно обворовывают карты клиентов. А банк бездействует.НЕ советую этот банк никому.
Воровство данных карт чаще всего просиходит именно при пользовании банкоматами - злоумышленники ставят на них т.н скиммеры. Если карта была таким образом скопирована и получен пин-код - то далее мошенники снимут с нее деньги или расплатятся в магазине. От такого мошенничества не защищен никто, вне зависимости от банка, который выпустил карту. И работники банка действительно вообще ничего предпринять в таком случае не могут. Ни о каком сговоре с мошенниками речь не идет. Чтобы защититься от такого рода мошенничеств, есть ряд рекомендаций - на что у банкомата следует обратить внимание, прикрывать рукой клавиатуру при вводе пин-кода.