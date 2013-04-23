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Обслуговування в українських
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Кредит Днiпро

Кредит Днiпро
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Кредит Днiпро 3.3 5 202
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
39
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
7%
14
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
44
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
30%
60
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
45
Всього голосів : 202
Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 16:44

  лилия333 написав:Запланували поїхати на відпочинок, як ви гадаєте можливо взяти кредити готівкою без довідки, банк Кредит Днепр чи якщо не працюєш офіційно банк його не надасть?

Билеты в одну сторону берете))))
isen
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 16:55

Карта Портмоне
https://www.portmone.com.ua/r3/card

Без страховки оформлять/видадуть?
KVV
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 17:18

Да.
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 22:11

  KVV написав:Карта Портмоне
https://www.portmone.com.ua/r3/card

Без страховки оформлять/видадуть?

Важко у них карточку вибити,то вони її дають,а то ні. Треба їх підганяти. Карточка найкраща,хоча без кешбека,зате з пільговим періодом 55 днів)))
tarasum
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 19:01

У папы зарплатная карта этого банка. 07.08 днём начислили зарплату, а ночью с карточки сняли 3000 грн. в городе Херсон, хотя он сам и карточка находились в г.Запорожье. ПРи том, что папа никогда ней даже в магазине не расплачивался, только в банкомате снимал со мной. Работники банка бездействуют, можете типо забыть за них. Явно в сговоре с мошенниками, которые знают время поступлений и сумму.У банка самая слабая система безопасности. У них постоянно обворовывают карты клиентов. А банк бездействует.НЕ советую этот банк никому.
ridara88
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 12:25

  ridara88 написав:У папы зарплатная карта этого банка. 07.08 днём начислили зарплату, а ночью с карточки сняли 3000 грн. в городе Херсон, хотя он сам и карточка находились в г.Запорожье. ПРи том, что папа никогда ней даже в магазине не расплачивался, только в банкомате снимал со мной. Работники банка бездействуют, можете типо забыть за них. Явно в сговоре с мошенниками, которые знают время поступлений и сумму.У банка самая слабая система безопасности. У них постоянно обворовывают карты клиентов. А банк бездействует.НЕ советую этот банк никому.

Воровство данных карт чаще всего просиходит именно при пользовании банкоматами - злоумышленники ставят на них т.н скиммеры. Если карта была таким образом скопирована и получен пин-код - то далее мошенники снимут с нее деньги или расплатятся в магазине. От такого мошенничества не защищен никто, вне зависимости от банка, который выпустил карту. И работники банка действительно вообще ничего предпринять в таком случае не могут. Ни о каком сговоре с мошенниками речь не идет.
Чтобы защититься от такого рода мошенничеств, есть ряд рекомендаций - на что у банкомата следует обратить внимание, прикрывать рукой клавиатуру при вводе пин-кода.
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 16:23

тут інший банк зібрав коротко поради проти шахраїв

і таки згідний - ЗАВЖДИ треба прикривати клавіатуру в банкоматі рукою при вводі ПІН-коду

https://a-bank.com.ua/safety


сучасна техніка настільки мініатюрна і досконала що ви ніколи не побачите скриту відео-камеру і тд
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greenozon
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