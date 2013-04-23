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Кредит Днiпро

Кредит Днiпро
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 267268269270

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Кредит Днiпро 3.3 5 202
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
39
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
7%
14
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
44
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
30%
60
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
45
Всього голосів : 202
Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 19:10

Re: Кредит Днiпро

  mustbe написав:Когда её гасить сэпом: 4-го или 5-го ?
Как узнать, что РП перепрыгнул на следующий месяц ? Не нашёл этого в ИБ...

Здесь РП длится с 1.09 по 30.09 (по конец месяца)
А ПП длится с 01.10 по 05.11 (т.е. грейс порядка 65..67дн)
Гаситься в грейсе можно на протяжении всего ПП (т.е. с 01.10) и траты с этих грошей погашения уже пойдут в сл. ПП-67. А крайний срок, скорее всего, таки 5е ноября.
Из моего опыта работы с ИБ КрДнепр там СЭП зачислялся текущим днем при отправке из Аллы дневного поезда. Выписка в ИБ присутствует.

ПС. А чо эта карта таки лучше связки Портмоне(абонка 19,9грн/мес за 2 хаты) + Виика с КБ2%?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 19:23

Re: Кредит Днiпро

  clientage написав:Из моего опыта работы с ИБ КрДнепр там СЭП зачислялся текущим днем при отправке из Аллы дневного поезда. Выписка в ИБ присутствует.

ПС. А чо эта карта таки лучше связки Портмоне(абонка 19,9грн/мес за 2 хаты) + Виика с КБ2%?

Да, сэп заходит быстро, это хорошо.

Просто я любую кредитку рассматриваю как дополнительную возможность получить некоторую сумму.
Поэтому гашу их как можно позже перед РД,
а трачу - как можно раньше после РД.

Собственно коммуналь - тут даже не очень важна.

Потому и вопрос - как понять, что РД перепрыгнул ?
mustbe
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 19:43

Re: Кредит Днiпро

  mustbe написав:Потому и вопрос - как понять, что РД перепрыгнул ?

Ну в тарифах же указано, шо РД - последний дн. месяца, в этот день и ВЫСТАВЛЯЕТСЯ/начисляется задолженность для погашения в течение следуещего ПП. Вот как выставили сумму долга, так и перепрыгнули... ёпт.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 19:50

Re: Кредит Днiпро

Дето 25 числа приходит сообщение в вайбер - там написано, до какого числа нужно погасить и какую сумму.
Комиссии ежемесячной нет.
Skiw :D
Skiw
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 19:53

  Skiw написав:Дето 25 числа приходит сообщение в вайбер - там написано, до какого числа нужно погасить и какую сумму.
Комиссии ежемесячной нет.

Это по этой ко-бренд Портмоне карте приходит сообщение о задолженности?
Хм, почему 25го?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 19:57

  Skiw написав:Дето 25 числа приходит сообщение в вайбер - там написано, до какого числа нужно погасить и какую сумму

В вайбер если что и приходит - то это вода, ниачём.
Хотелось бы это увидеть в ИБ
mustbe
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 19:58

  clientage написав:
  Skiw написав:Дето 25 числа приходит сообщение в вайбер - там написано, до какого числа нужно погасить и какую сумму.
Комиссии ежемесячной нет.

Это по этой ко-бренд Портмоне карте приходит сообщение о задолженности?
Хм, почему 25го?

Не, это обычная кредитка (прислали предложение - я взял), может я 25 оформил, тогда наверное это мой РД, но под него ничего гасить не надо.
По портмоне, когда я оформлял его, мне лимита не предложили - ещё не работало.
Skiw :D
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 20:01

  mustbe написав:
  Skiw написав:Дето 25 числа приходит сообщение в вайбер - там написано, до какого числа нужно погасить и какую сумму

В вайбер если что и приходит - то это вода, ниачём.
Хотелось бы это увидеть в ИБ

Есть и в мобильном и в браузерной версии, но заныкано. Сейчас не покажу - я погасился уже, мне до 05.09 было.
Skiw :D
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 20:01

  Skiw написав:
  clientage написав:
  Skiw написав:Дето 25 числа приходит сообщение в вайбер - там написано, до какого числа нужно погасить и какую сумму.
Комиссии ежемесячной нет.

Это по этой ко-бренд Портмоне карте приходит сообщение о задолженности?
Хм, почему 25го?

Не, это обычная кредитка (прислали предложение - я взял), может я 25 оформил, тогда наверное это мой РД, но под него ничего гасить не надо.
По портмоне, когда я оформлял его, мне лимита не предложили - ещё не работало.

Вру - оформлял 15го
Skiw :D
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 20:04

Re: Кредит Днiпро

Проверил, раньше 20го приходило, теперь ближе к концу месяца.
От такое:
Шановний клієнте! Станом на 28.08.2019 сума для знаходження у пільговому періоді складає 2175.29 грн. Мінімальний обов’язковий платіж – 0 грн. Строк погашення - до 05.09.2019
Skiw :D
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