Кредит Днiпро

Значит ли это, что до 5 ноября - карта в грейсе и с неё уже можно тратить ?
А 5 ноября нужно будет просто погасить долг ?
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Додано: Сер 04 вер, 2019 07:28
Нашёл такое в разделе "Ваши кредиты" - "Детально о кредите":
Значит ли это, что до 5 ноября - карта в грейсе и с неё уже можно тратить ?
А 5 ноября нужно будет просто погасить долг ?
Додано: Сер 04 вер, 2019 08:00
Тратить можно в любом случае. А на картинке нет еще суммы грэйса, минимальная сумма - это то, что нужно погасить, чтоб штрафов не было.
Skiw
Додано: Сер 04 вер, 2019 08:42
полазил по веб версии и по мобильной - таки да, нет суммы грэйса к погашению.
через ..опу как-то, наверное что-то поменялось - раньше была.
Skiw
Додано: П'ят 06 вер, 2019 13:12
Skiw
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