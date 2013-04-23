RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Кредит Днiпро

Кредит Днiпро
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 268269270271

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Кредит Днiпро 3.3 5 203
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
39
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
7%
14
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
44
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
30%
61
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
45
Всього голосів : 203
Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 07:28

Нашёл такое в разделе "Ваши кредиты" - "Детально о кредите":
Зображення
Значит ли это, что до 5 ноября - карта в грейсе и с неё уже можно тратить ?
А 5 ноября нужно будет просто погасить долг ?
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2512
З нами з: 27.12.17
Подякував: 60 раз.
Подякували: 234 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 08:00

  mustbe написав:Нашёл такое в разделе "Ваши кредиты" - "Детально о кредите":
Зображення
Значит ли это, что до 5 ноября - карта в грейсе и с неё уже можно тратить ?
А 5 ноября нужно будет просто погасить долг ?

Тратить можно в любом случае. А на картинке нет еще суммы грэйса, минимальная сумма - это то, что нужно погасить, чтоб штрафов не было.
Skiw :D
Skiw
 
Повідомлень: 718
З нами з: 04.04.15
Подякував: 35 раз.
Подякували: 47 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 08:42

полазил по веб версии и по мобильной - таки да, нет суммы грэйса к погашению.
через ..опу как-то, наверное что-то поменялось - раньше была.
Skiw :D
Skiw
 
Повідомлень: 718
З нами з: 04.04.15
Подякував: 35 раз.
Подякували: 47 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 13:12

в приложении появилась дата возле суммы грэйса, в браузере изменений нет
Зображення
Skiw :D
Skiw
 
Повідомлень: 718
З нами з: 04.04.15
Подякував: 35 раз.
Подякували: 47 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 17:48

Интернет-банкинг не работает. У всех так?
darmet
 
Повідомлень: 2422
З нами з: 29.03.09
Подякував: 45 раз.
Подякували: 155 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 19:40

  darmet написав:Интернет-банкинг не работает. У всех так?

Впустило...депо і карти проглянув.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 29556
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1491 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 15:09

Коллеги, подскажите как правильно зайти в банк безналом под депо? Что открыть ?
la9
 
Повідомлень: 1443
З нами з: 02.07.09
Подякував: 247 раз.
Подякували: 39 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 15:38

Скажите, с портмоне можно через ИБ открыть депо, вернуть по окончании на него и выйти по свински через сторонний п2п?
la9
 
Повідомлень: 1443
З нами з: 02.07.09
Подякував: 247 раз.
Подякували: 39 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 20:51

  la9 написав:Коллеги, подскажите как правильно зайти в банк безналом под депо? Что открыть ?

Без комиссии только на кредитку,с комиссией на все остальное,выход не пробовал
никому не верю
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11596
З нами з: 12.09.13
Подякував: 31 раз.
Подякували: 666 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 20:53

  sens написав:
  la9 написав:Коллеги, подскажите как правильно зайти в банк безналом под депо? Что открыть ?

Без комиссии только на кредитку,с комиссией на все остальное,выход не пробовал

Вход через портмоне действительно рабочий, я уже больше года пользуюсь.
Выход не пробовал.
Skiw :D
Skiw
 
Повідомлень: 718
З нами з: 04.04.15
Подякував: 35 раз.
Подякували: 47 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 268269270271
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ramaz, she_ne_investor, vitaliy1111 і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Кредит Оптима Банк 1, 2, 3
Модератор » Вів 23 кві, 2013 08:48
26 16408
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 лис, 2017 00:26
Sanio
Кредит Європа Банк (Credit Europe Bank) 1 ... 7, 8, 9
Anonymous » Пон 05 тра, 2008 14:25
83 73374
Переглянути останнє повідомлення
Пон 05 гру, 2016 21:56
VVB

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (15170)
02.10.2019 22:19
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.