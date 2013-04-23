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Кредит Днiпро
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 03 жов, 2019 08:40
Skiw написав: sens написав: la9 написав:
Коллеги, подскажите как правильно зайти в банк безналом под депо? Что открыть ?
Без комиссии только на кредитку,с комиссией на все остальное,выход не пробовал
Вход через портмоне действительно рабочий, я уже больше года пользуюсь.
Выход не пробовал.
А не пробовали разместиться с портмоне через ИБ?
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