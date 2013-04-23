Кредит Днiпро

А не пробовали разместиться с портмоне через ИБ?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 03 жов, 2019 08:40
А не пробовали разместиться с портмоне через ИБ?
Додано: Чет 03 жов, 2019 12:43
Без комиссии только на кредитку,с комиссией на все остальное,выход не пробовал[/quote]
Вход через портмоне действительно рабочий, я уже больше года пользуюсь.
Выход не пробовал.[/quote]
А не пробовали разместиться с портмоне через ИБ?[/quote]
Комиссия:
1. За перевод средств с кредитной карты – 1% мин. 10 грн., за перевод с других карт – комиссия не устанавливается.
2. За перевод средств с кредитной карты с льготным периодом – 4.7%, за перевод с карты без льготного периода – 1 % мин. 10 грн.
2.2. Поповнення рахунку в
безготівковій формі
- з інших рахунків фізичних осіб, відкритих в Банку
- з використанням платіжної картки Банку - переказ через
банкомати Банку
- з використанням платіжної картки Банку або інших банків
через обладнання інших банків (переказ Р2Р - технологія VISA
Direct/ MoneySend)
0.75 %
- з рахунків в інших Банках
- з рахунку відкритого в Банку: юридичної особи-підприємця,
адвокати
т.е. ранее был удобен ПОКУПОН - где вход без % , а выход с % , но перевод между счетами был в ИБ без %
8. Поповнення рахунку та безготівкові перекази
8.1. Поповнення2 Не тарифікується
8.2. Безготівковий переказ кредитних коштів3
5%
8.3. Безготівковий переказ власних коштів між своїми рахунками в Банку Не тарифікується
8.4. Безготівкова оплата товарів та послуг Не тарифікується
10.6. Використання сервісів на платіжному порталі Portmone.com
10.6.1. Оплата Комунальних платежів, Інтернет, Телебачення, Телефонія,
Охорона**
Не тарифікується
10.6.2. Оплата послуг мобільного зв’язку**
10.6.3. Оплата за довільними реквізитами**
10.6.4. Платежі до бюджету**
10.6.5. Оплата послуг дистрибуції**
10.6.6. Передплата на періодичні видання**
10.6.7. Оплата послуг страхування**
10.6.8. Переказ коштів з картки “Portmone CARD” на картку будь-якого банку
України9 0,5% + 2,5 грн.
10.6.9. Переказ коштів з картки “Portmone CARD” на картку “Portmone CARD”
9
*** Не тарифікується
10.6.10. Поповнення картки “Portmone CARD” карткою будь-якого банку України Не тарифікується
Визуально теперь портмоне будет заменой Покупону ... Но пополнение ВК в тарифах указано как комиссия
никому не верю
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