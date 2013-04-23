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Кредит Днiпро

Кредит Днiпро
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 269270271272

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Кредит Днiпро 3.3 5 203
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
39
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
7%
14
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
44
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
30%
61
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
45
Всього голосів : 203
Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 08:40

  Skiw написав:
  sens написав:
  la9 написав:Коллеги, подскажите как правильно зайти в банк безналом под депо? Что открыть ?

Без комиссии только на кредитку,с комиссией на все остальное,выход не пробовал

Вход через портмоне действительно рабочий, я уже больше года пользуюсь.
Выход не пробовал.

А не пробовали разместиться с портмоне через ИБ?
la9
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 12:43

Без комиссии только на кредитку,с комиссией на все остальное,выход не пробовал[/quote]
Вход через портмоне действительно рабочий, я уже больше года пользуюсь.
Выход не пробовал.[/quote]
А не пробовали разместиться с портмоне через ИБ?[/quote]

Комиссия:
1. За перевод средств с кредитной карты – 1% мин. 10 грн., за перевод с других карт – комиссия не устанавливается.
2. За перевод средств с кредитной карты с льготным периодом – 4.7%, за перевод с карты без льготного периода – 1 % мин. 10 грн.

https://creditdnepr.com.ua/sites/defaul ... rekazy.pdf

https://creditdnepr.com.ua/sites/defaul ... koshty.pdf

2.2. Поповнення рахунку в
безготівковій формі
- з інших рахунків фізичних осіб, відкритих в Банку
- з використанням платіжної картки Банку - переказ через
банкомати Банку
- з використанням платіжної картки Банку або інших банків
через обладнання інших банків (переказ Р2Р - технологія VISA
Direct/ MoneySend)
0.75 %
- з рахунків в інших Банках
- з рахунку відкритого в Банку: юридичної особи-підприємця,
адвокати

т.е. ранее был удобен ПОКУПОН - где вход без % , а выход с % , но перевод между счетами был в ИБ без %

https://creditdnepr.com.ua/sites/defaul ... rtmone.pdf

8. Поповнення рахунку та безготівкові перекази
8.1. Поповнення2 Не тарифікується
8.2. Безготівковий переказ кредитних коштів3
5%
8.3. Безготівковий переказ власних коштів між своїми рахунками в Банку Не тарифікується
8.4. Безготівкова оплата товарів та послуг Не тарифікується

10.6. Використання сервісів на платіжному порталі Portmone.com
10.6.1. Оплата Комунальних платежів, Інтернет, Телебачення, Телефонія,
Охорона**
Не тарифікується
10.6.2. Оплата послуг мобільного зв’язку**
10.6.3. Оплата за довільними реквізитами**
10.6.4. Платежі до бюджету**
10.6.5. Оплата послуг дистрибуції**
10.6.6. Передплата на періодичні видання**
10.6.7. Оплата послуг страхування**
10.6.8. Переказ коштів з картки “Portmone CARD” на картку будь-якого банку
України9 0,5% + 2,5 грн.
10.6.9. Переказ коштів з картки “Portmone CARD” на картку “Portmone CARD”
9
*** Не тарифікується
10.6.10. Поповнення картки “Portmone CARD” карткою будь-якого банку України Не тарифікується


https://creditdnepr.com.ua/umovy-ta-pra ... -kliyentam

Визуально теперь портмоне будет заменой Покупону ... Но пополнение ВК в тарифах указано как комиссия
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 20:43

  la9 написав: не пробовали разместиться с портмоне через ИБ?

Не, мне грн не интересно, только коммунал через них плачу - Вход через сервис портмоне бесплатный с моих карт. Депо через ИБ бесплатный, правда я только валюту заводил, но думаю, что и грн также.
Skiw :D
Skiw
 
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