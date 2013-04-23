Кредит Днiпро

до речі якщо ТОП банк то ++ % від бонуса мінфіна не буде
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 31 жов, 2019 20:53
до речі якщо ТОП банк то ++ % від бонуса мінфіна не буде
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Чет 31 жов, 2019 21:04
Квесторе_поверніться Это на подогретой сказали 19.87% не будет, а только 18.75 на пол года с выплатой в конца .На пополнение месяц.
Додано: Чет 31 жов, 2019 21:20
19.87 це грязними в братків, якщо капіталізація.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 31 жов, 2019 21:35
А за размещение в интернет банкинге +0,5% не дают ? Плохо что пополнять 1 мес. можно только на сумму первоначального размещения.
Додано: Чет 31 жов, 2019 21:55
в ТОПах і не було ніколи бонусів. тільки розіграш призовий
промокод від Мінфіна UF9U733
Додано: Чет 31 жов, 2019 22:06
wolt450
до речі, може ви в курсі і може вам приходив подібний емейл від мінфіну.
прийшлов значиться емейл, де пропонують отримати по спец. коду +100грн
там вказано таке -
"Зверніть увагу! Акційний промо-код діє до 05.11.19, використати його можна тільки по тим банкам, де передбачена виплата бонусу. За участь в Розіграші від ТОП банків виплати за використання промо-коду не буде."
пішов глянув на список банків. там більша половина банків бере участь в топі, ще в інших банках умови не дозволяють (напр. Форвард от ворот поворот якщо вже є і тд)
відповідно питання - якщо банк вже бере участь в топі, цей 100 грн код пролітає?
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
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