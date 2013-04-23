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Кредит Днiпро

Кредит Днiпро
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 270271272273

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Кредит Днiпро 3.3 5 203
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
39
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
7%
14
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
44
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
30%
61
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
45
Всього голосів : 203
Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 20:53

  wolt450 написав:
  Квесторе_поверніться написав:Піня кличе в банку...тільки до 1 листопада року 2019 обіцяє +1% до депо в гривні.
Хто готовий Піні підставити плече? :)


+ ТОП від Мінфіну


до речі якщо ТОП банк то ++ % від бонуса мінфіна не буде
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 21:04

Квесторе_поверніться Это на подогретой сказали 19.87% не будет, а только 18.75 на пол года с выплатой в конца .На пополнение месяц.
Дядя Дима
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 21:20

  Дядя Дима написав:Квесторе_поверніться Это на подогретой сказали 19.87% не будет, а только 18.75 на пол года с выплатой в конца .На пополнение месяц.

19.87 це грязними в братків, якщо капіталізація.
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Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 21:35

А за размещение в интернет банкинге +0,5% не дают ? Плохо что пополнять 1 мес. можно только на сумму первоначального размещения.
demichh
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 21:55

  greenozon написав:
  wolt450 написав:
  Квесторе_поверніться написав:Піня кличе в банку...тільки до 1 листопада року 2019 обіцяє +1% до депо в гривні.
Хто готовий Піні підставити плече? :)


+ ТОП від Мінфіну


до речі якщо ТОП банк то ++ % від бонуса мінфіна не буде


в ТОПах і не було ніколи бонусів. тільки розіграш призовий
промокод від Мінфіна UF9U733
wolt450
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 22:06

wolt450

до речі, може ви в курсі і може вам приходив подібний емейл від мінфіну.
прийшлов значиться емейл, де пропонують отримати по спец. коду +100грн
там вказано таке -

"Зверніть увагу! Акційний промо-код діє до 05.11.19, використати його можна тільки по тим банкам, де передбачена виплата бонусу. За участь в Розіграші від ТОП банків виплати за використання промо-коду не буде."

пішов глянув на список банків. там більша половина банків бере участь в топі, ще в інших банках умови не дозволяють (напр. Форвард от ворот поворот якщо вже є і тд)

відповідно питання - якщо банк вже бере участь в топі, цей 100 грн код пролітає?
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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