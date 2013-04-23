Кредит Днiпро

А шо друг має в банці відкрити?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 28 лис, 2019 14:59
А шо друг має в банці відкрити?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 28 лис, 2019 15:24
Депозит,кредит, кредитка)
Саме простіше кредитка) Є різні види кредиток)
Другу для отримання винагороди варто повідомити промокод співробітнику банку при оформленні у відділенні фінустанови кредиту готівкою та/або кредитної карти та/або розміщенні строкового депозиту.
За оформлення кредиту готівкою на суму понад 25 тис. грн клієнт і його друг отримають по 500 грн, за оформлення кредиту готівкою на суму до 25 тис. грн або кредитної карти обидва отримають по 200 грн, за розміщення строкового депозиту на суму від 25 тис. грн на термін від 6 місяців рекомендувач отримає винагороду 100 грн, а вкладник – бонус +1% до діючої ставки. Всі суми грошових винагород вказано після оподаткування
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