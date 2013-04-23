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Обслуговування в українських
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Кредит Днiпро

Кредит Днiпро
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 271272273274

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Кредит Днiпро 3.3 5 203
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
39
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
7%
14
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
44
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
30%
61
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
45
Всього голосів : 203
Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 14:59

  tarasum написав:Акцію "Приведи друга" розпочато! Запрошуйте друзів та разом отримуйте гроші. Гарантована винагорода,можна отримати по 200грн чистими) якщо цікаво,надам промокод в лс)

А шо друг має в банці відкрити?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлень: 30455
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 15:24

  Квесторе_поверніться написав:
  tarasum написав:Акцію "Приведи друга" розпочато! Запрошуйте друзів та разом отримуйте гроші. Гарантована винагорода,можна отримати по 200грн чистими) якщо цікаво,надам промокод в лс)

А шо друг має в банці відкрити?

Депозит,кредит, кредитка)
Саме простіше кредитка) Є різні види кредиток)
Другу для отримання винагороди варто повідомити промокод співробітнику банку при оформленні у відділенні фінустанови кредиту готівкою та/або кредитної карти та/або розміщенні строкового депозиту.

За оформлення кредиту готівкою на суму понад 25 тис. грн клієнт і його друг отримають по 500 грн, за оформлення кредиту готівкою на суму до 25 тис. грн або кредитної карти обидва отримають по 200 грн, за розміщення строкового депозиту на суму від 25 тис. грн на термін від 6 місяців рекомендувач отримає винагороду 100 грн, а вкладник – бонус +1% до діючої ставки. Всі суми грошових винагород вказано після оподаткування
tarasum
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 13:40

Піня без банки лишиться? А шо зі Стросом буде?
http://finbalance.com.ua/news/zmi-yaroslavskiy-tsikavitsya-bankom-pinchuka
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 30455
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1520 раз.
 
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  #<1 ... 271272273274
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