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Кредит Днiпро

Кредит Днiпро
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Кредит Днiпро 3.3 5 204
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
39
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
7%
14
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
45
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
30%
61
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
45
Всього голосів : 204
Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2019 18:44

  lel написав:
  greenozon написав:Skiw

читаю багато джерел ЗМІ (і там і тут)

Ярославський купив банк у Пінчука
http://businessua.com/banki/58512yarosl ... huka.html#

Ше рано про це казати.
Колись так Новинський БМ банку супостата купляв...і чим це закінчилось?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 13:54

Майже все на мазі
https://www.epravda.com.ua/news/2020/01/23/656162/
мабуть буде...Кредит-Харків. :)
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 14:56

Re: Кредит Днiпро

Комиссии на пополнение удивляют, хотя такое конечно не только тут.

При пополнении карты через пуш из пополнялки другого банка берется комиссия 0,75%??
Mind the gap.
  • UK картки Monese в £ та з кодом VITAL707 monese.app.link/61cr6zDkR1?invite=VITAL707
  • 50₴ та картка Форвард||банк тут lx4.me/c/8X1vpop2
  • 50₴ та картка Монобанк тут monobank.ua/r/CNfzNe
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 15:06

  vitaliy_berdinskikh написав:Комиссии на пополнение удивляют, хотя такое конечно не только тут.

При пополнении карты через пуш из пополнялки другого банка берется комиссия 0,75%??

Кажіть якої карти і шо таке через пуш?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 15:14

  Квесторе_поверніться написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:Комиссии на пополнение удивляют, хотя такое конечно не только тут.

При пополнении карты через пуш из пополнялки другого банка берется комиссия 0,75%??

Кажіть якої карти і шо таке через пуш?

Його Classic або Gold.

Припустимо я поповнюю картку Кредит Дніпро через мобільний застосунок Монобанку або Форвард-банку, або ПУМБу. Кредит Дніпро вирахує ці жлобські 0,75% з грошей що надійдуть на картку?
Mind the gap.
  • UK картки Monese в £ та з кодом VITAL707 monese.app.link/61cr6zDkR1?invite=VITAL707
  • 50₴ та картка Форвард||банк тут lx4.me/c/8X1vpop2
  • 50₴ та картка Монобанк тут monobank.ua/r/CNfzNe
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 15:24

  vitaliy_berdinskikh написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:Комиссии на пополнение удивляют, хотя такое конечно не только тут.

При пополнении карты через пуш из пополнялки другого банка берется комиссия 0,75%??

Кажіть якої карти і шо таке через пуш?

Його Classic або Gold.

Припустимо я поповнюю картку Кредит Дніпро через мобільний застосунок Монобанку або Форвард-банку, або ПУМБу. Кредит Дніпро вирахує ці жлобські 0,75% з грошей що надійдуть на картку?

Вирахує...чому не випахувати.
По цій карті без комісії прихід тільки від рідних фізиків і через касу через термінал.
В старих клієнтів є безкомісійний вхід, принамні був...в нових не знаю.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 15:25

Re: Кредит Днiпро

А портмоне картку р2р з моно з комісом?
КОКО карта + 100грн https://cutt.ly/9rTRNIi
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 15:32

  chipmunk написав:А портмоне картку р2р з моно з комісом?

Не тарифікується...любим макаром.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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