Кредит Днiпро

Ше рано про це казати. Колись так Новинський БМ банку супостата купляв...і чим це закінчилось?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
vitaliy_berdinskikh написав:Комиссии на пополнение удивляют, хотя такое конечно не только тут.
При пополнении карты через пуш из пополнялки другого банка берется комиссия 0,75%??
Кажіть якої карти і шо таке через пуш?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Припустимо я поповнюю картку Кредит Дніпро через мобільний застосунок Монобанку або Форвард-банку, або ПУМБу. Кредит Дніпро вирахує ці жлобські 0,75% з грошей що надійдуть на картку?
Вирахує...чому не випахувати. По цій карті без комісії прихід тільки від рідних фізиків і через касу через термінал. В старих клієнтів є безкомісійний вхід, принамні був...в нових не знаю.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
chipmunk написав:А портмоне картку р2р з моно з комісом?
Не тарифікується...любим макаром.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Глядя на не очень понятные тарифы думал может банк ориентирован на богатых клиентов, а рядовых отсекает крохоборством.
Зашел в отделение, там контингент примерно как в Идее.
И персонал под стать: про продукты банка знают поверхностно в рамках рутинных операций. Чуть в сторону вопрос - долгий поиск у бумажках ... и отказ сделать то что черным по белому прописано в тарифах. Ну и фиг с ним.
Mind the gap.
UK картки Monese в £ та € з кодом VITAL707monese.app.link/61cr6zDkR1?invite=VITAL707
vitaliy_berdinskikh написав:Глядя на не очень понятные тарифы думал может банк ориентирован на богатых клиентов, а рядовых отсекает крохоборством.
Зашел в отделение, там контингент примерно как в Идее.
И персонал под стать: про продукты банка знают поверхностно в рамках рутинных операций. Чуть в сторону вопрос - долгий поиск у бумажках ... и отказ сделать то что черным по белому прописано в тарифах. Ну и фиг с ним.
В отделение любого банка ходить нужно только по очень большой нужде