а по маленькой куда ходіть
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 31 січ, 2020 22:19
Re: Кредит Днiпро
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 31 січ, 2020 22:21
В интернет
Skiw
Додано: П'ят 31 січ, 2020 22:39
Re: Кредит Днiпро
Ну так если нецелевое, то по тарифам так и положено.
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
Додано: П'ят 31 січ, 2020 22:55
ukrprom2014
там и на дебетовом голде такое.
А на кредитных вообще апофигей: 0,75 берут даже за перевод между своими счетами собственных (не кредитных) денег.
Если кому-то вдруг придет в голову открыть ФОП-овский счет и отдельно дебетную карту - вывод денег с ФОП-овского счета на дебетную будет так же облагаться 0,75%.
Mind the gap.
|