RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Кредит Днiпро

Кредит Днiпро
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 273274275276

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Кредит Днiпро 3.3 5 204
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
39
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
7%
14
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
45
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
30%
61
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
45
Всього голосів : 204
Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 22:19

Re: Кредит Днiпро

  Skiw написав:ходить нужно только по очень большой нужде

а по маленькой куда ходіть :)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7423
З нами з: 01.06.14
Подякував: 198 раз.
Подякували: 466 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 22:21

  greenozon написав:
  Skiw написав:ходить нужно только по очень большой нужде

а по маленькой куда ходіть :)

В интернет :)
Skiw :D
Skiw
 
Повідомлень: 791
З нами з: 04.04.15
Подякував: 38 раз.
Подякували: 52 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 22:39

Re: Кредит Днiпро

  vitaliy_berdinskikh написав:Кредит Дніпро вирахує ці жлобські 0,75% з грошей що надійдуть на картку?

Ну так если нецелевое, то по тарифам так и положено.
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
ukrprom2014
Аватар користувача
 
Повідомлень: 456
З нами з: 09.03.14
Подякував: 21 раз.
Подякували: 36 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 22:55

ukrprom2014
там и на дебетовом голде такое.

А на кредитных вообще апофигей: 0,75 берут даже за перевод между своими счетами собственных (не кредитных) денег.

Если кому-то вдруг придет в голову открыть ФОП-овский счет и отдельно дебетную карту - вывод денег с ФОП-овского счета на дебетную будет так же облагаться 0,75%.
Mind the gap.
  • UK картки Monese в £ та з кодом VITAL707 monese.app.link/61cr6zDkR1?invite=VITAL707
  • UK адрес з кодом REF32426 https://client.ipostalmail.net/Signup?Referrer=REF32426
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 192
З нами з: 06.08.19
Подякував: 29 раз.
Подякували: 14 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 17:20

І банку і.... бізнес Піня продає :(
https://www.epravda.com.ua/publications ... /3/656532/
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 32081
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1626 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 17:24

Квесторе_поверніться

такое впечатление что Игорь Израильский припомнил ему старые обиды и тот решил свалить от греха подальше. Ну или именно так угроза и звучала "вали *** отсюдова".
Mind the gap.
  • UK картки Monese в £ та з кодом VITAL707 monese.app.link/61cr6zDkR1?invite=VITAL707
  • UK адрес з кодом REF32426 https://client.ipostalmail.net/Signup?Referrer=REF32426
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 192
З нами з: 06.08.19
Подякував: 29 раз.
Подякували: 14 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 17:30

  vitaliy_berdinskikh написав:Квесторе_поверніться

такое впечатление что Игорь Израильский припомнил ему старые обиды и тот решил свалить от греха подальше. Ну или именно так угроза и звучала "вали *** отсюдова".

Вуйцьо Бєня давно має зуб на Піню.
І зараз троха людей Піні у владу до Зе зайшли.
Бєня троха дратується...під ногами плутаються...не вдається дерибан розгорнути як то має бути. :)
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 32081
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1626 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 273274275276
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: BankAlliance, Google Adsense [Bot], Peres, sens, Квесторе_поверніться, Вкладчик1234 і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Кредит Оптима Банк 1, 2, 3
Модератор » Вів 23 кві, 2013 08:48
26 17242
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 лис, 2017 00:26
Sanio
Кредит Європа Банк (Credit Europe Bank) 1 ... 7, 8, 9
Anonymous » Пон 05 тра, 2008 14:25
83 74738
Переглянути останнє повідомлення
Пон 05 гру, 2016 21:56
VVB

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.