а по маленькой куда ходіть
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 31 січ, 2020 22:19
Re: Кредит Днiпро
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 31 січ, 2020 22:21
В интернет
Skiw
Додано: П'ят 31 січ, 2020 22:39
Re: Кредит Днiпро
Ну так если нецелевое, то по тарифам так и положено.
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Додано: П'ят 31 січ, 2020 22:55
ukrprom2014
там и на дебетовом голде такое.
А на кредитных вообще апофигей: 0,75 берут даже за перевод между своими счетами собственных (не кредитных) денег.
Если кому-то вдруг придет в голову открыть ФОП-овский счет и отдельно дебетную карту - вывод денег с ФОП-овского счета на дебетную будет так же облагаться 0,75%.
Mind the gap.
Додано: Пон 03 лют, 2020 17:20
І банку і.... бізнес Піня продає
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 03 лют, 2020 17:24
Квесторе_поверніться
такое впечатление что Игорь Израильский припомнил ему старые обиды и тот решил свалить от греха подальше. Ну или именно так угроза и звучала "вали *** отсюдова".
Mind the gap.
Додано: Пон 03 лют, 2020 17:30
Вуйцьо Бєня давно має зуб на Піню.
І зараз троха людей Піні у владу до Зе зайшли.
Бєня троха дратується...під ногами плутаються...не вдається дерибан розгорнути як то має бути.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Нед 09 лют, 2020 00:47
Re: Кредит Днiпро
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
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