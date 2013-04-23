Кредит Днiпро

Додано: Вів 11 лют, 2020 14:40

Это если честно не банк а какое-то недоразумение.

Оформлял карточку портмоне. Помимо того что долго не могли активировать карту. Футболяли пару недель (потом оказалось что курьер меня плохо сфоткал с полученной картой). Потом не мог платить впортмоне, на 3тьей операции блочили карточку (а коммунальных больше по квартире чем 3). Потом не мог рассчитаться в интернете, сработала система безопасности. Потом хотел принять деньги из-за бугра по мелочи, банк отказал, в приват нормально на карту зачислились. Заказал такси, ссука отказ системой безопасности на 14грн. Позвонил снял блокировку, отключил свв. А его отключают до конца дня. Чтоб отключили надо мандовать в отделение. А при оформлении карты не могли сказать что у них такая ж*** и сразу бы все поотключали. Кроме как для экономии 19.90 на портмоне карта геморная и безмысленная. Приложение для сработки пальцем надо переустанавливать и чистить кеш.