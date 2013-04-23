а по маленькой куда ходіть
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 31 січ, 2020 22:19
Re: Кредит Днiпро
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 31 січ, 2020 22:21
В интернет
Skiw
Додано: П'ят 31 січ, 2020 22:39
Re: Кредит Днiпро
Ну так если нецелевое, то по тарифам так и положено.
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
Додано: П'ят 31 січ, 2020 22:55
ukrprom2014
там и на дебетовом голде такое.
А на кредитных вообще апофигей: 0,75 берут даже за перевод между своими счетами собственных (не кредитных) денег.
Если кому-то вдруг придет в голову открыть ФОП-овский счет и отдельно дебетную карту - вывод денег с ФОП-овского счета на дебетную будет так же облагаться 0,75%.
Mind the gap.
Додано: Пон 03 лют, 2020 17:20
І банку і.... бізнес Піня продає
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 03 лют, 2020 17:24
Квесторе_поверніться
такое впечатление что Игорь Израильский припомнил ему старые обиды и тот решил свалить от греха подальше. Ну или именно так угроза и звучала "вали *** отсюдова".
Mind the gap.
Додано: Пон 03 лют, 2020 17:30
Вуйцьо Бєня давно має зуб на Піню.
І зараз троха людей Піні у владу до Зе зайшли.
Бєня троха дратується...під ногами плутаються...не вдається дерибан розгорнути як то має бути.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Нед 09 лют, 2020 00:47
Re: Кредит Днiпро
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
Додано: Вів 11 лют, 2020 14:40
Re: Кредит Днiпро
Это если честно не банк а какое-то недоразумение.
Оформлял карточку портмоне. Помимо того что долго не могли активировать карту. Футболяли пару недель (потом оказалось что курьер меня плохо сфоткал с полученной картой). Потом не мог платить впортмоне, на 3тьей операции блочили карточку (а коммунальных больше по квартире чем 3). Потом не мог рассчитаться в интернете, сработала система безопасности. Потом хотел принять деньги из-за бугра по мелочи, банк отказал, в приват нормально на карту зачислились. Заказал такси, ссука отказ системой безопасности на 14грн. Позвонил снял блокировку, отключил свв. А его отключают до конца дня. Чтоб отключили надо мандовать в отделение. А при оформлении карты не могли сказать что у них такая ж*** и сразу бы все поотключали. Кроме как для экономии 19.90 на портмоне карта геморная и безмысленная. Приложение для сработки пальцем надо переустанавливать и чистить кеш.
Додано: Вів 11 лют, 2020 14:51
Відставка Богдана дає шанс Піні стати фаворитом в Зе.
А вуйцьо Бєня хай задумається про свою незадовільну поведінку.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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