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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Кредит Днiпро

Кредит Днiпро
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 274275276277

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Кредит Днiпро 3.3 5 204
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
39
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
7%
14
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
45
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
30%
61
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
45
Всього голосів : 204
Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2020 01:29

  Skiw написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:Глядя на не очень понятные тарифы думал может банк ориентирован на богатых клиентов, а рядовых отсекает крохоборством.

Зашел в отделение, там контингент примерно как в Идее.

И персонал под стать: про продукты банка знают поверхностно в рамках рутинных операций. Чуть в сторону вопрос - долгий поиск у бумажках ... и отказ сделать то что черным по белому прописано в тарифах. Ну и фиг с ним.

В отделение любого банка ходить нужно только по очень большой нужде :)

И договор в бумажном виде сразу пригодится :lol:
candidat
 
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  #<1 ... 274275276277
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