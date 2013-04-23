Кредит Днiпро

Skiw написав:vitaliy_berdinskikh написав:Глядя на не очень понятные тарифы думал может банк ориентирован на богатых клиентов, а рядовых отсекает крохоборством.
Зашел в отделение, там контингент примерно как в Идее.
И персонал под стать: про продукты банка знают поверхностно в рамках рутинных операций. Чуть в сторону вопрос - долгий поиск у бумажках ... и отказ сделать то что черным по белому прописано в тарифах. Ну и фиг с ним.
В отделение любого банка ходить нужно только по очень большой нужде
И договор в бумажном виде сразу пригодится