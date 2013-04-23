Кредит Днiпро

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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 27 лют, 2020 14:28
clientage написав:
А вы подписаны на счета, счета приходили, а вы не оплачивали их?
У меня счета всегда приходят без всякой подписки и оплаты
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Додано: Чет 27 лют, 2020 14:31
clientage написав:
А вы подписаны на счета, счета приходили, а вы не оплачивали их?
Саме так.
Одного разу колись списали і через дзвінок повернули
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Додано: Чет 27 лют, 2020 14:32
Ну кадато вы дали согласие на такую таки подписку. А у меня 4 адреса, поэтому 3 остальных я руцями вводил )
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Чет 27 лют, 2020 14:42
clientage написав:
Ну кадато вы дали согласие на такую таки подписку. А у меня 4 адреса, поэтому 3 остальных я руцями вводил )
Я просто вбил мой адрес, вот по нему и приходят счета
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Додано: Чет 27 лют, 2020 15:01
clientage в профильной ветке по портмоне офпред четко ответил - если не было оплат, счет выставлен не будет
П.С. мне приходят счета по 2 адресам
Есть вопросы - в личку!
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Додано: Чет 27 лют, 2020 22:18
omb написав:clientage
в профильной ветке по портмоне офпред четко ответил - если не было оплат, счет выставлен не будет
П.С. мне приходят счета по 2 адресам
Панымаэте, я раз 5 уже в прошлом сторнировал этот т.н. невыставленный счет
Только после общения в чате или 0800 удавалось возвращать абонку
Ну вот доложу вам как все прошло в марте
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Чет 27 лют, 2020 22:33
clientage
жесть
Есть вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
- 5% кешбека онлайн-игры и +25 ГРН за рег-цию https://is.gd/nZ2afM
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Додано: Вів 10 бер, 2020 03:40
Stringer написав: clientage написав:
А вы подписаны на счета, счета приходили, а вы не оплачивали их?
У меня счета всегда приходят без всякой подписки и оплаты
Аналогично.
Я так понимаю, подписки и тарифный пакет с абонплатой вообще никак не связаны. Никогда не подключал никаких платных тарифов, при этом получаю в Портмоне все квитанции, но оплачиваю только то, что без комиссии. Укртелеком, например. Не знаю, правда, зачем его вообще оплачивать, но домашние привыкли.
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Додано: Вів 10 бер, 2020 03:45
omb написав:clientage
в профильной ветке по портмоне офпред четко ответил - если не было оплат, счет выставлен не будет
П.С. мне приходят счета по 2 адресам
В принципе, за это надо высказать Портмоне респект и уважуху, ибо большинство современных контор дерет абонплату без зазрения совести, даже если ничем не пользовался. Свежий пример - транспортировка газа.
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Додано: Вів 10 бер, 2020 04:03
clientage написав: omb написав:clientage
в профильной ветке по портмоне офпред четко ответил - если не было оплат, счет выставлен не будет
П.С. мне приходят счета по 2 адресам
Панымаэте, я раз 5 уже в прошлом сторнировал этот т.н. невыставленный счет
Только после общения в чате или 0800 удавалось возвращать абонку
Ну вот доложу вам как все прошло в марте
Это напоминает анекдот, когда официант приносит счет, а там первое - 30, второе - 40, десерт - 10, итого - 100. У него спрашивают:
- А как это у вас 100 получилось?
Официант (с досадой):
- Ну, значит, не получилось.
Вот они тоже очень хотят денег, но не получилось. Пять раз. Вознаградите их за старания, что ли
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