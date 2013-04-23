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Кредит Днiпро

Кредит Днiпро
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 276277278279>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Кредит Днiпро 3.3 5 204
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
39
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
7%
14
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
45
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
30%
61
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
45
Всього голосів : 204
Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2020 14:28

  clientage написав:А вы подписаны на счета, счета приходили, а вы не оплачивали их?

У меня счета всегда приходят без всякой подписки и оплаты
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2020 14:31

  clientage написав:А вы подписаны на счета, счета приходили, а вы не оплачивали их?

Саме так.
Одного разу колись списали і через дзвінок повернули
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2020 14:32

Ну кадато вы дали согласие на такую таки подписку. А у меня 4 адреса, поэтому 3 остальных я руцями вводил )
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2020 14:42

  clientage написав:Ну кадато вы дали согласие на такую таки подписку. А у меня 4 адреса, поэтому 3 остальных я руцями вводил )

Я просто вбил мой адрес, вот по нему и приходят счета
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2020 15:01

clientage в профильной ветке по портмоне офпред четко ответил - если не было оплат, счет выставлен не будет
П.С. мне приходят счета по 2 адресам
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 5% кешбека онлайн-игры и +25 ГРН за рег-цию https://is.gd/nZ2afM
Есть вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2020 22:18

  omb написав:clientage в профильной ветке по портмоне офпред четко ответил - если не было оплат, счет выставлен не будет
П.С. мне приходят счета по 2 адресам

Панымаэте, я раз 5 уже в прошлом сторнировал этот т.н. невыставленный счет :mrgreen:
Только после общения в чате или 0800 удавалось возвращать абонку
Ну вот доложу вам как все прошло в марте :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2020 22:33

clientage жесть :D
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 5% кешбека онлайн-игры и +25 ГРН за рег-цию https://is.gd/nZ2afM
Есть вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 03:40

  Stringer написав:
  clientage написав:А вы подписаны на счета, счета приходили, а вы не оплачивали их?

У меня счета всегда приходят без всякой подписки и оплаты

Аналогично.
Я так понимаю, подписки и тарифный пакет с абонплатой вообще никак не связаны. Никогда не подключал никаких платных тарифов, при этом получаю в Портмоне все квитанции, но оплачиваю только то, что без комиссии. Укртелеком, например. Не знаю, правда, зачем его вообще оплачивать, но домашние привыкли.
candidat
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 03:45

  omb написав:clientage в профильной ветке по портмоне офпред четко ответил - если не было оплат, счет выставлен не будет
П.С. мне приходят счета по 2 адресам

В принципе, за это надо высказать Портмоне респект и уважуху, ибо большинство современных контор дерет абонплату без зазрения совести, даже если ничем не пользовался. Свежий пример - транспортировка газа.
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 04:03

  clientage написав:
  omb написав:clientage в профильной ветке по портмоне офпред четко ответил - если не было оплат, счет выставлен не будет
П.С. мне приходят счета по 2 адресам

Панымаэте, я раз 5 уже в прошлом сторнировал этот т.н. невыставленный счет :mrgreen:
Только после общения в чате или 0800 удавалось возвращать абонку
Ну вот доложу вам как все прошло в марте :)

Это напоминает анекдот, когда официант приносит счет, а там первое - 30, второе - 40, десерт - 10, итого - 100. У него спрашивают:
- А как это у вас 100 получилось?
Официант (с досадой):
- Ну, значит, не получилось.

Вот они тоже очень хотят денег, но не получилось. Пять раз. Вознаградите их за старания, что ли :lol:
candidat
 
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