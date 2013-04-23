Кредит Днiпро

А что за 5% кешбека? Это за коммуналку тоже?
Или вы имеете в виду кешбек не от Укрсиба, а тот что само Портмоне предлагает (там в некоторых категориях 5% вроде было)?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 10 бер, 2020 04:07
А что за 5% кешбека? Это за коммуналку тоже?
Или вы имеете в виду кешбек не от Укрсиба, а тот что само Портмоне предлагает (там в некоторых категориях 5% вроде было)?
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