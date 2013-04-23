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Кредит Днiпро

Кредит Днiпро
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 276277278279

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Кредит Днiпро 3.3 5 204
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
39
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
7%
14
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
45
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
30%
61
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
45
Всього голосів : 204
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 04:07

  omb написав:
  candidat написав:надо ли платить 25 грн
в портмоне конечно удобный интерфейс и все счета подтягиваются и 5% кешбека по урксибу насчитывается, но изипей в феврале своей акцией их конечно переплюнул :)

А что за 5% кешбека? Это за коммуналку тоже?
Или вы имеете в виду кешбек не от Укрсиба, а тот что само Портмоне предлагает (там в некоторых категориях 5% вроде было)?
candidat
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 09:06

Re: Кредит Днiпро

  candidat написав:А что за 5% кешбека? Это за коммуналку тоже?

В Укрсибе.
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
ukrprom2014
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Повідомлень: 869
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Подякував: 24 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 09:24

candidat Платишь в портмоне нью карт укрсиба и получаешь свои 5% чистыми в следующем месяце
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
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  4. 5% кешбека онлайн-игры и +25 ГРН за рег-цию https://is.gd/nZ2afM
Есть вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 587
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 13:49

Re: Кредит Днiпро

  omb написав:получаешь свои 5% чистыми в следующем месяце

с 16 числа :)
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
ukrprom2014
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Повідомлень: 869
З нами з: 09.03.14
Подякував: 24 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 14:08

ukrprom2014 Все же лучше, чем ничего.
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 5% кешбека онлайн-игры и +25 ГРН за рег-цию https://is.gd/nZ2afM
Есть вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 587
З нами з: 08.04.14
Подякував: 14 раз.
Подякували: 40 раз.
 
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  #<1 ... 276277278279
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