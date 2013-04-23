А что за 5% кешбека? Это за коммуналку тоже?
Или вы имеете в виду кешбек не от Укрсиба, а тот что само Портмоне предлагает (там в некоторых категориях 5% вроде было)?
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Додано: Вів 10 бер, 2020 04:07
А что за 5% кешбека? Это за коммуналку тоже?
Или вы имеете в виду кешбек не от Укрсиба, а тот что само Портмоне предлагает (там в некоторых категориях 5% вроде было)?
Додано: Вів 10 бер, 2020 09:06
Re: Кредит Днiпро
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
Додано: Вів 10 бер, 2020 09:24
candidat Платишь в портмоне нью карт укрсиба и получаешь свои 5% чистыми в следующем месяце
Додано: Вів 10 бер, 2020 13:49
Re: Кредит Днiпро
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
Додано: Вів 10 бер, 2020 14:08
ukrprom2014 Все же лучше, чем ничего.
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