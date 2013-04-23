RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Кредит Днiпро

Кредит Днiпро
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 277278279280

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Кредит Днiпро 3.3 5 204
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
39
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
7%
14
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
45
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
30%
61
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
45
Всього голосів : 204
Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 21:10

  Квесторе_поверніться написав:
  sens написав:банк сделал лимит 0.

Під час кризи ще від багатьох банок можливий такий сюрприз. :(

Я и описал,что у меня на кредитке свои дебетные были под %,пока их дергал,даже иб не нужен,заглянул проверить и удивился. Мне сберРФ мой лимиты уже четвертый год держит,при том что нету срочных депозит и зп проект в другом банке
никому не верю
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12047
З нами з: 12.09.13
Подякував: 31 раз.
Подякували: 699 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 21:19

Re: Кредит Днiпро

  sens написав:сберРФ

Це в Московії чи Сбєр супостата пу в Україні, в який ні ногою і з якого геть.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 33218
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1663 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 23:47

Re: Кредит Днiпро

Перевірив і свою Freecard Gold....
Був кредитний ліміт 10 тис гривень, став нуль....
Жодних попереджень та інформацій від емітента....

Назагал як віддзеркалення української (недо)банківькоої системи
chieff
 
Повідомлень: 277
З нами з: 31.07.08
Подякував: 300 раз.
Подякували: 28 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 01:07

Re: Кредит Днiпро

В мене обнулили пару місяців тому, була випущена пару років тому по ініціативі банку.
теж без пояснень
процес почався не зараз
промокод від Мінфіна UF9U733
wolt450
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3335
З нами з: 07.12.10
Подякував: 11 раз.
Подякували: 312 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 277278279280
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot], sens і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Кредит Оптима Банк 1, 2, 3
Модератор » Вів 23 кві, 2013 09:48
26 17494
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 лис, 2017 01:26
Sanio
Кредит Європа Банк (Credit Europe Bank) 1 ... 7, 8, 9
Anonymous » Пон 05 тра, 2008 15:25
83 75334
Переглянути останнє повідомлення
Пон 05 гру, 2016 22:56
VVB

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.