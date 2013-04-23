Я и описал,что у меня на кредитке свои дебетные были под %,пока их дергал,даже иб не нужен,заглянул проверить и удивился. Мне сберРФ мой лимиты уже четвертый год держит,при том что нету срочных депозит и зп проект в другом банке
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 02 кві, 2020 21:10
Я и описал,что у меня на кредитке свои дебетные были под %,пока их дергал,даже иб не нужен,заглянул проверить и удивился. Мне сберРФ мой лимиты уже четвертый год держит,при том что нету срочных депозит и зп проект в другом банке
никому не верю
Додано: Чет 02 кві, 2020 21:19
Re: Кредит Днiпро
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 02 кві, 2020 23:47
Re: Кредит Днiпро
Перевірив і свою Freecard Gold....
Був кредитний ліміт 10 тис гривень, став нуль....
Жодних попереджень та інформацій від емітента....
Назагал як віддзеркалення української (недо)банківькоої системи
Додано: П'ят 03 кві, 2020 01:07
Re: Кредит Днiпро
В мене обнулили пару місяців тому, була випущена пару років тому по ініціативі банку.
теж без пояснень
процес почався не зараз
промокод від Мінфіна UF9U733
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