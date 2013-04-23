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Кредит Днiпро

Кредит Днiпро
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 285286287288

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Кредит Днiпро 3.3 5 205
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
39
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
7%
14
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
45
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
30%
62
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
45
Всього голосів : 205
Повідомлення Додано: П'ят 14 січ, 2022 20:59

Re: Кредит Днiпро

...я вышел, это не мое
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Повідомлення Додано: П'ят 14 січ, 2022 21:10

Re: Кредит Днiпро

  nickvlk1 написав:о разве запрос рейтинга как-то отрицательно на рейтинге сказывается?

Да никак.
ВIВ
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Повідомлення Додано: Суб 15 січ, 2022 13:54

  nickvlk1 написав:
  Stringer написав:Кредит Днепр, сцуко, 9 раз за год запрашивал кредитную историю (не мониторинг). У меня и так рейтинг не ахти, а за год упал еще на 20 пунктов. В прошлом году закрыл все счета Абанка, тот тоже любил раз в квартал запрашивать кредитную историю... но 9 раз за год - это перебор. У кого тут есть кредитки этого недобанка, вам он тоже гадит?
И лимит жалко, но если он мне каждый год будет такую подлянку делать, то уж лучше закрыть все нафиг


Ну да, запрашивает чаще других. Я тоже внимание обратил, но разве запрос рейтинга как-то отрицательно на рейтинге сказывается?

Он запрашивает не рейтинг, а кредитную историю, как будто собирается выдать кредит. Такой запрос напрямую влияет на рейтинг. Все нормальные банки, которые уже выдали кредитный лимит запрашивают мониторинг кредитной истории - мониторинг на рейтинг не влияет. А эти самки собак, второй выявленный мною банк, который злоупотребляет запросами в убки
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Повідомлення Додано: Суб 15 січ, 2022 13:55

  ВIВ написав:
  nickvlk1 написав:о разве запрос рейтинга как-то отрицательно на рейтинге сказывается?

Да никак.

Конкретно сказывается. Рейтинг понижается
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Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 09:13

  Stringer написав:
  ВIВ написав:
  nickvlk1 написав:о разве запрос рейтинга как-то отрицательно на рейтинге сказывается?

Да никак.

Конкретно сказывается. Рейтинг понижается

КредитДніпро любить давати кешкредити,тому стукає,коли хоче,навіть в 23.00. Закрийте карту,ліміт візьміть в іншому банку. В мене кредлім 2000,то за 3 роки підняли аж 3100(піднімали 2 рази по 500).В іншому банку було б мінімум 5000 чи 10000.
Моно теж любить стукати)
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Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 09:53

  Stringer написав:
  ВIВ написав:
  nickvlk1 написав:о разве запрос рейтинга как-то отрицательно на рейтинге сказывается?

Да никак.

Конкретно сказывается. Рейтинг понижается

А пруф дадите, ну что запрос именно рейтинга как-то влияет на рейтинг?
ВIВ
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Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 16:50

  ВIВ написав:
  Stringer написав:Конкретно сказывается. Рейтинг понижается

А пруф дадите, ну что запрос именно рейтинга как-то влияет на рейтинг?

какого рейтинга?! рейтинг понижается при запросе кредитной истории, почитайте на два сообщения выше.
в чем смысл вырывать фразы из контекста обсуждения?! 8)
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