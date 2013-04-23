|
|
|
Кредит Днiпро
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 14 січ, 2022 20:59
...я вышел, это не мое
-
abc111
-
-
- Повідомлень: 2437
- З нами з: 17.04.10
- Подякував: 80 раз.
- Подякували: 277 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 14 січ, 2022 21:10
nickvlk1 написав:
о разве запрос рейтинга как-то отрицательно на рейтинге сказывается?
Да никак.
-
ВIВ
-
-
- Повідомлень: 507
- З нами з: 03.02.21
- Подякував: 10 раз.
- Подякували: 62 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 15 січ, 2022 13:54
nickvlk1 написав: Stringer написав:
Кредит Днепр, сцуко, 9 раз за год запрашивал кредитную историю (не мониторинг). У меня и так рейтинг не ахти, а за год упал еще на 20 пунктов. В прошлом году закрыл все счета Абанка, тот тоже любил раз в квартал запрашивать кредитную историю... но 9 раз за год - это перебор. У кого тут есть кредитки этого недобанка, вам он тоже гадит?
И лимит жалко, но если он мне каждый год будет такую подлянку делать, то уж лучше закрыть все нафиг
Ну да, запрашивает чаще других. Я тоже внимание обратил, но разве запрос рейтинга как-то отрицательно на рейтинге сказывается?
Он запрашивает не рейтинг, а кредитную историю, как будто собирается выдать кредит. Такой запрос напрямую влияет на рейтинг. Все нормальные банки, которые уже выдали кредитный лимит запрашивают мониторинг кредитной истории - мониторинг на рейтинг не влияет. А эти самки собак, второй выявленный мною банк, который злоупотребляет запросами в убки
-
Stringer
-
-
- Повідомлень: 11643
- З нами з: 23.01.13
- Подякував: 346 раз.
- Подякували: 1629 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 15 січ, 2022 13:55
ВIВ написав: nickvlk1 написав:
о разве запрос рейтинга как-то отрицательно на рейтинге сказывается?
Да никак.
Конкретно сказывается. Рейтинг понижается
-
Stringer
-
-
- Повідомлень: 11643
- З нами з: 23.01.13
- Подякував: 346 раз.
- Подякували: 1629 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 18 січ, 2022 09:13
Stringer написав: ВIВ написав: nickvlk1 написав:
о разве запрос рейтинга как-то отрицательно на рейтинге сказывается?
Да никак.
Конкретно сказывается. Рейтинг понижается
КредитДніпро любить давати кешкредити,тому стукає,коли хоче,навіть в 23.00. Закрийте карту,ліміт візьміть в іншому банку. В мене кредлім 2000,то за 3 роки підняли аж 3100(піднімали 2 рази по 500).В іншому банку було б мінімум 5000 чи 10000.
Моно теж любить стукати)
-
tarasum
-
-
- Повідомлень: 617
- З нами з: 16.10.18
- Подякував: 79 раз.
- Подякували: 28 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 18 січ, 2022 09:53
Stringer написав: ВIВ написав: nickvlk1 написав:
о разве запрос рейтинга как-то отрицательно на рейтинге сказывается?
Да никак.
Конкретно сказывается. Рейтинг понижается
А пруф дадите, ну что запрос именно рейтинга
как-то влияет на рейтинг?
-
ВIВ
-
-
- Повідомлень: 507
- З нами з: 03.02.21
- Подякував: 10 раз.
- Подякували: 62 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 18 січ, 2022 16:50
ВIВ написав: Stringer написав:
Конкретно сказывается. Рейтинг понижается
А пруф дадите, ну что запрос именно рейтинга
как-то влияет на рейтинг?
какого рейтинга?! рейтинг понижается при запросе кредитной истории, почитайте на два сообщения выше.
в чем смысл вырывать фразы из контекста обсуждения?!
-
Stringer
-
-
- Повідомлень: 11643
- З нами з: 23.01.13
- Подякував: 346 раз.
- Подякували: 1629 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 03 бер, 2022 11:21
Шановний клієнте!
На даний момент Ваша картка VISA тимчасово не працює.
Для можливості користування коштами пропонуємо:
1. здійснити переказ на карту MasterCard за допомогою сервісу P2P
2.скористатися будь-яким іншим сервісом переказу коштів
Комісії за переказ коштів тимчасово відмінено до відновлення роботи карт Visa
никому не верю
-
sens
-
-
- Повідомлень: 12770
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 32 раз.
- Подякували: 728 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 04 бер, 2022 23:44
Вроде бы, был технический сбой. Уже работает
-
AVF
-
-
- Повідомлень: 318
- З нами з: 23.11.11
- Подякував: 54 раз.
- Подякували: 72 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори:
Ірина_
, ShtormK
, Модератор
|
Схожі теми
|
|26
|23847
|
П'ят 24 лис, 2017 00:26
Sanio
|
|83
|84679
|
Пон 05 гру, 2016 21:56
VVB
|