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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2068206920702071

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 745
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
181
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
78
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
109
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
202
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
175
Всього голосів : 745
Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2017 11:27

  isen написав:Добрый день.
Пришло СМС, что заканчивается срок действия карты 12/17. У меня сейчас нет на руках карты банка ПУМБ. Когда то давно была карта открытая под депозит, после окончания - депозит снят, карта сдана, написано заявление на закрытие карточного счета. Прошу представителя банка разобраться в сложившейся ситуации.


Карта сдана, но, наверное, не была прорезана?!?!? С этим надо хорошенько разобраться.
WachtAmRhein
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2017 11:56

  isen написав:Добрый день.
Пришло СМС, что заканчивается срок действия карты 12/17. У меня сейчас нет на руках карты банка ПУМБ. Когда то давно была карта открытая под депозит, после окончания - депозит снят, карта сдана, написано заявление на закрытие карточного счета. Прошу представителя банка разобраться в сложившейся ситуации.


Добрый день! Обязательно поможем вам разобраться. Уточните, пожалуйста, ваш ИНН в личные сообщения. Спасибо!
PUMB
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2017 12:30

  PUMB написав:
  isen написав:Добрый день.
Пришло СМС, что заканчивается срок действия карты 12/17. У меня сейчас нет на руках карты банка ПУМБ. Когда то давно была карта открытая под депозит, после окончания - депозит снят, карта сдана, написано заявление на закрытие карточного счета. Прошу представителя банка разобраться в сложившейся ситуации.


Добрый день! Обязательно поможем вам разобраться. Уточните, пожалуйста, ваш ИНН в личные сообщения. Спасибо!

Спасибо за ответ. Как я понимаю, мне необходимо обратиться в отделение ПУМБ В М. КИЇВ вул. Деревлянська, буд. 8 и повторно написать заявление на закрытие карточного счета. Подскажите как завтра работает это отделение и можно ли писать заявление в другом отделении?
isen
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2017 12:45

  isen написав:
  PUMB написав:
  isen написав:Добрый день.
Пришло СМС, что заканчивается срок действия карты 12/17. У меня сейчас нет на руках карты банка ПУМБ. Когда то давно была карта открытая под депозит, после окончания - депозит снят, карта сдана, написано заявление на закрытие карточного счета. Прошу представителя банка разобраться в сложившейся ситуации.


Добрый день! Обязательно поможем вам разобраться. Уточните, пожалуйста, ваш ИНН в личные сообщения. Спасибо!

Спасибо за ответ. Как я понимаю, мне необходимо обратиться в отделение ПУМБ В М. КИЇВ вул. Деревлянська, буд. 8 и повторно написать заявление на закрытие карточного счета. Подскажите как завтра работает это отделение и можно ли писать заявление в другом отделении?


Завтра отделение работает с 10:00 до 15:00. Да, заявление можно написать в любом отделении, но лучше в обслуживающем, так будет быстрее.
PUMB
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2017 12:53

PUMB
Благодарю за помощь!
isen
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2017 10:41

PUMB

Когда заработает ПУМБ - онлайн? Не дает делать платежи выдает ошибку. Поддержка в чате очень крутая! :evil:

Сначала 7 минут парили мозги и в итоге порекомендовали попробовать позже. Хорошо, что не предложили сгонять в отделение.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2017 10:44

Ratatui
5 минут назад работал, сейчас работает...
qwe_ua
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2017 12:34

  Ratatui написав:PUMB

Когда заработает ПУМБ - онлайн? Не дает делать платежи выдает ошибку. Поддержка в чате очень крутая! :evil:

Сначала 7 минут парили мозги и в итоге порекомендовали попробовать позже. Хорошо, что не предложили сгонять в отделение.



Добрый день! Приносим извинения за возможные неудобства. Для того, чтобы была возможность разобраться в сложившейся ситуации, укажите, пожалуйста, Ваш ИНН в личные сообщения. Спасибо!
PUMB
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2017 18:02

PUMB С 22.12.2017 Если заказывать Mastercard с чипом, то он автоматически будет поддерживать Paypass? Или по-другому, нельзя заказав чипованный Mastercard выбрать, чтобы на ней не было Paypass?
Wolfenstein
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2017 18:54

Wolfenstein
Стандарты без PayPass шли.

ЗЫ: а чем мешает?...
qwe_ua
 
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  #<1 ... 2068206920702071
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