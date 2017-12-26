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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 22 гру, 2017 11:27
isen написав:
Добрый день.
Пришло СМС, что заканчивается срок действия карты 12/17. У меня сейчас нет на руках карты банка ПУМБ. Когда то давно была карта открытая под депозит, после окончания - депозит снят, карта сдана, написано заявление на закрытие карточного счета. Прошу представителя банка разобраться в сложившейся ситуации.
Карта сдана, но, наверное, не была прорезана?!?!? С этим надо хорошенько разобраться.
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Додано: П'ят 22 гру, 2017 11:56
isen написав:
Добрый день.
Пришло СМС, что заканчивается срок действия карты 12/17. У меня сейчас нет на руках карты банка ПУМБ. Когда то давно была карта открытая под депозит, после окончания - депозит снят, карта сдана, написано заявление на закрытие карточного счета. Прошу представителя банка разобраться в сложившейся ситуации.
Добрый день! Обязательно поможем вам разобраться. Уточните, пожалуйста, ваш ИНН в личные сообщения. Спасибо!
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PUMB
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Додано: П'ят 22 гру, 2017 12:30
PUMB написав: isen написав:
Добрый день.
Пришло СМС, что заканчивается срок действия карты 12/17. У меня сейчас нет на руках карты банка ПУМБ. Когда то давно была карта открытая под депозит, после окончания - депозит снят, карта сдана, написано заявление на закрытие карточного счета. Прошу представителя банка разобраться в сложившейся ситуации.
Добрый день! Обязательно поможем вам разобраться. Уточните, пожалуйста, ваш ИНН в личные сообщения. Спасибо!
Спасибо за ответ. Как я понимаю, мне необходимо обратиться в отделение ПУМБ В М. КИЇВ вул. Деревлянська, буд. 8 и повторно написать заявление на закрытие карточного счета. Подскажите как завтра работает это отделение и можно ли писать заявление в другом отделении?
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isen
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Додано: П'ят 22 гру, 2017 12:45
isen написав: PUMB написав: isen написав:
Добрый день.
Пришло СМС, что заканчивается срок действия карты 12/17. У меня сейчас нет на руках карты банка ПУМБ. Когда то давно была карта открытая под депозит, после окончания - депозит снят, карта сдана, написано заявление на закрытие карточного счета. Прошу представителя банка разобраться в сложившейся ситуации.
Добрый день! Обязательно поможем вам разобраться. Уточните, пожалуйста, ваш ИНН в личные сообщения. Спасибо!
Спасибо за ответ. Как я понимаю, мне необходимо обратиться в отделение ПУМБ В М. КИЇВ вул. Деревлянська, буд. 8 и повторно написать заявление на закрытие карточного счета. Подскажите как завтра работает это отделение и можно ли писать заявление в другом отделении?
Завтра отделение работает с 10:00 до 15:00. Да, заявление можно написать в любом отделении, но лучше в обслуживающем, так будет быстрее.
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PUMB
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Додано: П'ят 22 гру, 2017 12:53
PUMB
Благодарю за помощь!
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isen
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Додано: Сер 27 гру, 2017 10:41
PUMB
Когда заработает ПУМБ - онлайн? Не дает делать платежи выдает ошибку. Поддержка в чате очень крутая!
Сначала 7 минут парили мозги и в итоге порекомендовали попробовать позже. Хорошо, что не предложили сгонять в отделение.
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Ratatui
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Додано: Сер 27 гру, 2017 10:44
Ratatui
5 минут назад работал, сейчас работает...
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Додано: Сер 27 гру, 2017 12:34
Ratatui написав:PUMB
Когда заработает ПУМБ - онлайн? Не дает делать платежи выдает ошибку. Поддержка в чате очень крутая!
Сначала 7 минут парили мозги и в итоге порекомендовали попробовать позже. Хорошо, что не предложили сгонять в отделение.
Добрый день! Приносим извинения за возможные неудобства. Для того, чтобы была возможность разобраться в сложившейся ситуации, укажите, пожалуйста, Ваш ИНН в личные сообщения. Спасибо!
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PUMB
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Додано: Сер 27 гру, 2017 18:02
PUMB С 22.12.2017 Если заказывать Mastercard с чипом, то он автоматически будет поддерживать Paypass? Или по-другому, нельзя заказав чипованный Mastercard выбрать, чтобы на ней не было Paypass?
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Wolfenstein
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Додано: Сер 27 гру, 2017 18:54
Wolfenstein
Стандарты без PayPass шли.
ЗЫ: а чем мешает?...
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qwe_ua
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