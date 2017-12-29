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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2069207020712072

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 745
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
181
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
78
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
109
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
202
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
175
Всього голосів : 745
Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2017 11:00

  Wolfenstein написав:PUMB С 22.12.2017 Если заказывать Mastercard с чипом, то он автоматически будет поддерживать Paypass? Или по-другому, нельзя заказав чипованный Mastercard выбрать, чтобы на ней не было Paypass?


Добрый день! На данный момент все чипованные карты MasterCard поддерживают технологию PayPass. Заказать карту с чипом без PayPass возможность отсутствует.
PUMB
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 09:44

  PUMB написав:Добрый день! На данный момент все чипованные карты MasterCard поддерживают технологию PayPass. Заказать карту с чипом без PayPass возможность отсутствует.


обращаю ваше внимание, что MasterCard PayPass уже не существует - это старое упраздненное название, современное название - MasterCard Contactless.
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 10:36

Re: ПУМБ

капец ты нудный буквоед
Всё просто.
big539
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 14:50

  IMPRINTER написав:
  PUMB написав:Добрый день! На данный момент все чипованные карты MasterCard поддерживают технологию PayPass. Заказать карту с чипом без PayPass возможность отсутствует.


обращаю ваше внимание, что MasterCard PayPass уже не существует - это старое упраздненное название, современное название - MasterCard Contactless.

Это еще ничего. Тася в тарифах пакета "Оптимальный" предлагает карту "Visa Classic з PayPass (безконтактна)".
Julio
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 15:05

PUMB ПУМБа, привіт! :P Вітаю із наступаючими зимовими святами! :D А Санта Клаус козаку подаруночок не залишив у Вас? :P
Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 15:09

Re: ПУМБ

Козак-характерник написав:PUMB ПУМБа, привіт! Вітаю із наступаючими зимовими святами! :D А Санта Клаус козаку подаруночок не залишив у Вас? :P

"Девятки" на рахунок?
korovas2
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 15:16

  korovas2 написав:
Козак-характерник написав:PUMB ПУМБа, привіт! Вітаю із наступаючими зимовими святами! :D А Санта Клаус козаку подаруночок не залишив у Вас? :P

"Девятки" на рахунок?

Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 17:46

  Козак-характерник написав:PUMB ПУМБа, привіт! :P Вітаю із наступаючими зимовими святами! :D А Санта Клаус козаку подаруночок не залишив у Вас? :P


Ув. Козак-характерник

Прошлый год был для Вас продуктивным, в нашей стране только ты сам можешь обеспечить себе достойный подарок, по моему в этом году Вам это удалось сделать в крипте, Вы даже создали отдельную ветку, судя по количеству постов и участников довольно успешную, пора уже ее Вам монетизировать, предлагаю добавить в Вашу подпись следующее :)

Заговариваю от лосей.
Делаю обереги от лудомании.
Открываю денежный канал ФРС.
Отвожу порчу депозита.
Приворожу маркетмейкера, брокера, кукла.
Сниму сглаз со стопов.
Уберу родовое проклятие покупки на хаях — продажи на лоях.
Поставлю защиту от торговли против тренда.

P.S. Кодирую от депозита в Укробанке и кроличей норы. Оказываю услугу: поиметь маркетмейкера, брокера, секретаршу, могу и с Новым годом поздравить :D

Зображення



P.S. на случай если модератор решит, что данный пост не относится к теме ветки и удалит его, дублирую пост на ветку

Мысли в слух про инвестиции и сбережения
Михалыч
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2017 01:18

  Михалыч написав:P.S. Кодирую от депозита в Укробанке и кроличей норы.

Цей заговір я роблю безкоштовно, з альтруїстичних мотивів.. :D
Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.
Козак-характерник
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