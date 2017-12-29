Добрый день! На данный момент все чипованные карты MasterCard поддерживают технологию PayPass. Заказать карту с чипом без PayPass возможность отсутствует.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 28 гру, 2017 11:00
Добрый день! На данный момент все чипованные карты MasterCard поддерживают технологию PayPass. Заказать карту с чипом без PayPass возможность отсутствует.
Додано: П'ят 29 гру, 2017 09:44
обращаю ваше внимание, что MasterCard PayPass уже не существует - это старое упраздненное название, современное название - MasterCard Contactless.
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Додано: П'ят 29 гру, 2017 10:36
Re: ПУМБ
капец ты нудный буквоед
Всё просто.
Додано: П'ят 29 гру, 2017 14:50
Это еще ничего. Тася в тарифах пакета "Оптимальный" предлагает карту "Visa Classic з PayPass (безконтактна)".
Додано: П'ят 29 гру, 2017 15:05
PUMB ПУМБа, привіт! Вітаю із наступаючими зимовими святами! А Санта Клаус козаку подаруночок не залишив у Вас?
Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.
Додано: П'ят 29 гру, 2017 15:09
Re: ПУМБ
"Девятки" на рахунок?
Додано: П'ят 29 гру, 2017 15:16
Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.
Додано: П'ят 29 гру, 2017 17:46
Ув. Козак-характерник
Прошлый год был для Вас продуктивным, в нашей стране только ты сам можешь обеспечить себе достойный подарок, по моему в этом году Вам это удалось сделать в крипте, Вы даже создали отдельную ветку, судя по количеству постов и участников довольно успешную, пора уже ее Вам монетизировать, предлагаю добавить в Вашу подпись следующее
Заговариваю от лосей.
Делаю обереги от лудомании.
Открываю денежный канал ФРС.
Отвожу порчу депозита.
Приворожу маркетмейкера, брокера, кукла.
Сниму сглаз со стопов.
Уберу родовое проклятие покупки на хаях — продажи на лоях.
Поставлю защиту от торговли против тренда.
P.S. Кодирую от депозита в Укробанке и кроличей норы. Оказываю услугу: поиметь маркетмейкера, брокера, секретаршу, могу и с Новым годом поздравить
P.S. на случай если модератор решит, что данный пост не относится к теме ветки и удалит его, дублирую пост на ветку
Мысли в слух про инвестиции и сбережения
Додано: Суб 30 гру, 2017 01:18
Цей заговір я роблю безкоштовно, з альтруїстичних мотивів..
Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.
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