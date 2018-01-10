PUMB написав:Wolfenstein написав:
В старой версии "ПУМБ online", если зайти внутрь платежа, то в "холде" показывалась также сумма в валюте операции, которая останется неизменной вне зависимости от пересчета курсов.
Где такая возможность в новой версии?
Клиенту важнее видеть столько ли с него списал местный торговец в своей валюте, сколько указано на ценнике или нет, чем видеть, сколько у него заблокировалось средств в валюте счета.
С момента обращения прошло почти 1,5 месяца. Есть какие-то продвижения? Когда планируется отображение заблокированных сумм в валюте торговца?
Обновление в планах. На данный момент точной даты имплементации такой функциональности предоставить не можем.
Скоро как полгода будет с момента первоначального обращения. Неужели планы настолько далекие, что нельзя сделать отображение одного элемента, который всегда был в старой версии банкинга? Или вам нужен вал обращений для каждого микродействия?