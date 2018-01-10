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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2070207120722073

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 745
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
181
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
78
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
109
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
202
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
175
Всього голосів : 745
Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 18:07

  PUMB написав:
  Wolfenstein написав:
  PUMB написав:В старой и новой версиях "ПУМБ online" в "холде" показывается только сумма в валюте счета.

В старой версии "ПУМБ online", если зайти внутрь платежа, то в "холде" показывалась также сумма в валюте операции, которая останется неизменной вне зависимости от пересчета курсов.
Где такая возможность в новой версии?
Клиенту важнее видеть столько ли с него списал местный торговец в своей валюте, сколько указано на ценнике или нет, чем видеть, сколько у него заблокировалось средств в валюте счета.
С момента обращения прошло почти 1,5 месяца. Есть какие-то продвижения? Когда планируется отображение заблокированных сумм в валюте торговца?

Обновление в планах. На данный момент точной даты имплементации такой функциональности предоставить не можем.

Скоро как полгода будет с момента первоначального обращения. Неужели планы настолько далекие, что нельзя сделать отображение одного элемента, который всегда был в старой версии банкинга? Или вам нужен вал обращений для каждого микродействия?
Wolfenstein
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 01:03

PUMB
В интернет-банкинге исчезла возможность заказа карт к счетам. Это упущение разработчиков банкинга? Менеджмент в курсе того, что этот канал заказа карт не работает уже некоторое время и не генерит комиссионные доходы банку?
Wolfenstein
 
Повідомлень: 147
З нами з: 28.11.13
Подякував: 345 раз.
Подякували: 24 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2070207120722073
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