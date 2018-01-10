Додано: Чет 11 січ, 2018 12:49

PUMB



так же обращаю ваше внимание что в новом ИБ в свойствах допкарты не видно когда она была выдана - в старом ИБ виден был номер и дата договора на выдачу именно каждой конкретной допкарты в ее свойствах. В новом иб виден тока срок действия карты (окончания), но не видно срока начала ее действия, как было видно в старом ИБ.

Каким образом я могу контролировать теперь наличие необходимой суммы для списание годовой платы за обслугу допкарты, если я не вижу когда она была оформлена - а упомнить это невозможно.

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