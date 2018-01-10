PUMB написав:В старой и новой версиях "ПУМБ online" в "холде" показывается только сумма в валюте счета.
В старой версии "ПУМБ online", если зайти внутрь платежа, то в "холде" показывалась также сумма в валюте операции, которая останется неизменной вне зависимости от пересчета курсов. Где такая возможность в новой версии? Клиенту важнее видеть столько ли с него списал местный торговец в своей валюте, сколько указано на ценнике или нет, чем видеть, сколько у него заблокировалось средств в валюте счета. С момента обращения прошло почти 1,5 месяца. Есть какие-то продвижения? Когда планируется отображение заблокированных сумм в валюте торговца?
Обновление в планах. На данный момент точной даты имплементации такой функциональности предоставить не можем.
Скоро как полгода будет с момента первоначального обращения. Неужели планы настолько далекие, что нельзя сделать отображение одного элемента, который всегда был в старой версии банкинга? Или вам нужен вал обращений для каждого микродействия?
PUMB В интернет-банкинге исчезла возможность заказа карт к счетам. Это упущение разработчиков банкинга? Менеджмент в курсе того, что этот канал заказа карт не работает уже некоторое время и не генерит комиссионные доходы банку?
Wolfenstein написав:PUMB В интернет-банкинге исчезла возможность заказа карт к счетам. Это упущение разработчиков банкинга? Менеджмент в курсе того, что этот канал заказа карт не работает уже некоторое время и не генерит комиссионные доходы банку?
Добрый день! Спасибо за комментарий. Функцию планируем восстановить уже на следующей неделе.
PUMB написав:подобной функции для заблокированных сумм
Ценность этой функции для уже проведенных операций невелика. Необходимо возобновить эту функцию для сумм на холде - она позволяет контролировать корректность проведения операции торговцем и откорректировать/ оспорить операцию в кратчайшие сроки (или непосредственно на месте).
PUMB написав:подобной функции для заблокированных сумм
Ценность этой функции для уже проведенных операций невелика. Необходимо возобновить эту функцию для сумм на холде - она позволяет контролировать корректность проведения операции торговцем и откорректировать/ оспорить операцию в кратчайшие сроки (или непосредственно на месте).
так же обращаю ваше внимание что в новом ИБ в свойствах допкарты не видно когда она была выдана - в старом ИБ виден был номер и дата договора на выдачу именно каждой конкретной допкарты в ее свойствах. В новом иб виден тока срок действия карты (окончания), но не видно срока начала ее действия, как было видно в старом ИБ. Каким образом я могу контролировать теперь наличие необходимой суммы для списание годовой платы за обслугу допкарты, если я не вижу когда она была оформлена - а упомнить это невозможно.
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так же обращаю ваше внимание что в новом ИБ в свойствах допкарты не видно когда она была выдана - в старом ИБ виден был номер и дата договора на выдачу именно каждой конкретной допкарты в ее свойствах. В новом иб виден тока срок действия карты (окончания), но не видно срока начала ее действия, как было видно в старом ИБ. Каким образом я могу контролировать теперь наличие необходимой суммы для списание годовой платы за обслугу допкарты, если я не вижу когда она была оформлена - а упомнить это невозможно.
Добрый день! Оплата комиссии за дополнительную карту совпадает с месяцем окончания срока действия карты. К тому же, вы всегда сможете уточнить данную информацию у коллег из Call Center или отделения. Ваше пожелание передадим разработчикам. Спасибо!
так же обращаю ваше внимание что в новом ИБ в свойствах допкарты не видно когда она была выдана - в старом ИБ виден был номер и дата договора на выдачу именно каждой конкретной допкарты в ее свойствах. В новом иб виден тока срок действия карты (окончания), но не видно срока начала ее действия, как было видно в старом ИБ. Каким образом я могу контролировать теперь наличие необходимой суммы для списание годовой платы за обслугу допкарты, если я не вижу когда она была оформлена - а упомнить это невозможно.
Добрый день! Оплата комиссии за дополнительную карту совпадает с месяцем окончания срока действия карты. К тому же, вы всегда сможете уточнить данную информацию у коллег из Call Center или отделения. Ваше пожелание передадим разработчикам. Спасибо!
ничего подобного. это актуально, если допкарта именная. а если допкарта неименная - то там нет никакой связи месяца оплаты и месяца окончания срока ее действия карты. в старом ИБ все четко было видно в каком месяце была открыта конкретная допкарта.
я понимаю что можно узнать это к КЦ, хотя очень в этом сомневаюсь. Вопрос почему у вас в новом ИБ выпилено половина того позитивного, что было в старом ИБ? Информационность нового ИБ в половину меньше, чем была старого.
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