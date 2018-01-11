Бабло начальнику ай ти хотелось побыстрей срубить. Вот и доложил, что всё работает.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 11 січ, 2018 23:40
Бабло начальнику ай ти хотелось побыстрей срубить. Вот и доложил, что всё работает.
Додано: Чет 11 січ, 2018 23:41
Ratatui
благо что в старой мобильной версии остались еще незаминимые информационные элементы, которые тупо и криворуко горе-разработчики упустили в новом кривом ИБ.
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Додано: Чет 11 січ, 2018 23:47
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