RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПУМБ

ПУМБ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2071207220732074

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 745
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
181
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
78
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
109
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
202
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
175
Всього голосів : 745
Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 23:40

  Wolfenstein написав:
  IMPRINTER написав:Информационность нового ИБ в половину меньше, чем была старого.

Совершенно верно. Прежде чем запускать новый и принудительно отключать доступ к старому могли бы провести полную ревизию функционала действовавшего банкинга. Даже сейчас это сделать не поздно.


Бабло начальнику ай ти хотелось побыстрей срубить. Вот и доложил, что всё работает.
Ratatui
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5072
З нами з: 30.11.12
Подякував: 72 раз.
Подякували: 452 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 23:41

Ratatui

благо что в старой мобильной версии остались еще незаминимые информационные элементы, которые тупо и криворуко горе-разработчики упустили в новом кривом ИБ.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 33103
З нами з: 06.08.09
Подякував: 202 раз.
Подякували: 5253 раз.
 
Профіль
9
3
2
Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 23:47

  IMPRINTER написав:Ratatui

благо что в старой мобильной версии остались еще незаминимые информационные элементы, которые тупо и криворуко горе-разработчики упустили в новом кривом ИБ.


Спалил хату! :D
Ratatui
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5072
З нами з: 30.11.12
Подякував: 72 раз.
Подякували: 452 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2071207220732074
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.