ПУМБ появился в списке банков на сайте минфина по программе бонус к депозиту....
видать деньги понадобились...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 16 січ, 2018 23:53
ПУМБ появился в списке банков на сайте минфина по программе бонус к депозиту....
видать деньги понадобились...
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