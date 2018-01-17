ПУМБ появился в списке банков на сайте минфина по программе бонус к депозиту....
видать деньги понадобились...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 16 січ, 2018 23:53
ПУМБ появился в списке банков на сайте минфина по программе бонус к депозиту....
видать деньги понадобились...
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Додано: Сер 17 січ, 2018 10:55
Re: ПУМБ
Как Анна Горбенко возвращает старые депозиты? Вопросы при выдаче выше 150к задает?
Додано: Сер 17 січ, 2018 13:19
Перезванивают накануне завершения депо - спрашивают: "Что буде делать с вкладом?". Валюту под фонд отдают без проблем - новыми хрустящими сотками. Вопросы по финмону не задают (ну правда надо отметить, для в анкете банка указана большая белая ЗП - так что вопросу "откуда бабос?" как бы не откуда возникнуть в принципе).
Додано: Сер 17 січ, 2018 17:37
Re: ПУМБ
ага..как бы не так..) кроме весьма занимательного вопроса " откуда дровишки"....ныне банкиры еще полюбляют застать в распло и не менее интересным вопросом " зачем вам деньги и как вы их собираетесь потратить"....так что булки не разслабляйте )
Додано: Сер 17 січ, 2018 17:43
Re: ПУМБ
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