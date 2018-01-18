Наконец то ПУМБ вместо 128битных OT кодов начал присылать всего 4 цыфирки
Прогресс не дремлет
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 19 січ, 2018 07:12
Наконец то ПУМБ вместо 128битных OT кодов начал присылать всего 4 цыфирки
Прогресс не дремлет
Додано: П'ят 19 січ, 2018 11:10
насколько помню, карты привязаны к счету, и получить деньги можно по счету.
нет разницы, когда перевыпускать карту.
перевыпустят - бесплатно мгновенную (без эмбосса) и сразу, недели 2 - именную с PayPass/PayWave что-то около 80 грн за выпуск разово.
Додано: П'ят 19 січ, 2018 18:04
Добрый день!
Вы можете обратиться в отделение в удобное для вас время и дату. Ограничений по времени обращения нет.
В рамках данного пакета карта может быть перевыпущена, если на карточном счете есть средства. Если же денежные средства на счете отсутствуют и действующих депозитов нет, то перевыпуск карты в рамках пакета "Депозитный" не предусмотрен.
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