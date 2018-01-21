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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2074207520762077

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 745
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
181
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
78
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
109
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
202
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
175
Всього голосів : 745
Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 07:12

Наконец то ПУМБ вместо 128битных OT кодов начал присылать всего 4 цыфирки :)
Прогресс не дремлет :D
amc2000
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 11:10

  konokrad написав:PUMB
В 12.2017 закончился срок действия карты (пакет депозитный).
Сколько дается времени для обращения в отделение для перевыпуска?

насколько помню, карты привязаны к счету, и получить деньги можно по счету.
нет разницы, когда перевыпускать карту.

Если обратиться в конце февраля, не поздно будет? :mrgreen:
И второе, если сейчас нет открытых депозитов, перевыпустят ли мне её в ранее действовавшем пакете (депозитный)?
Спасибо.

перевыпустят - бесплатно мгновенную (без эмбосса) и сразу, недели 2 - именную с PayPass/PayWave что-то около 80 грн за выпуск разово.
Sardi
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 18:04

  konokrad написав:PUMB
В 12.2017 закончился срок действия карты (пакет депозитный).
Сколько дается времени для обращения в отделение для перевыпуска?
Если обратиться в конце февраля, не поздно будет? :mrgreen:
И второе, если сейчас нет открытых депозитов, перевыпустят ли мне её в ранее действовавшем пакете (депозитный)?
Спасибо.


Добрый день!
Вы можете обратиться в отделение в удобное для вас время и дату. Ограничений по времени обращения нет.
В рамках данного пакета карта может быть перевыпущена, если на карточном счете есть средства. Если же денежные средства на счете отсутствуют и действующих депозитов нет, то перевыпуск карты в рамках пакета "Депозитный" не предусмотрен.
PUMB
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2018 19:48

Анька - звізда банку

  Scholar написав:Как Анна Горбенко возвращает старые депозиты? Вопросы при выдаче выше 150к задает?

Пам'ятаю, пам'ятаю цю звізду... :P
Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2018 20:10

  PUMB написав:
  konokrad написав:PUMB
В 12.2017 закончился срок действия карты (пакет депозитный).
Сколько дается времени для обращения в отделение для перевыпуска?
Если обратиться в конце февраля, не поздно будет? :mrgreen:
И второе, если сейчас нет открытых депозитов, перевыпустят ли мне её в ранее действовавшем пакете (депозитный)?
Спасибо.


Добрый день!
Вы можете обратиться в отделение в удобное для вас время и дату. Ограничений по времени обращения нет.
В рамках данного пакета карта может быть перевыпущена, если на карточном счете есть средства. Если же денежные средства на счете отсутствуют и действующих депозитов нет, то перевыпуск карты в рамках пакета "Депозитный" не предусмотрен.


Уточните, о каких средствах для перевыпуска карты в пакете "депозитный" идет речь в выделенном фрагменте?
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2018 22:31

  ruvex написав:
  PUMB написав:
  konokrad написав:PUMB
В 12.2017 закончился срок действия карты (пакет депозитный).
Сколько дается времени для обращения в отделение для перевыпуска?
Если обратиться в конце февраля, не поздно будет? :mrgreen:
И второе, если сейчас нет открытых депозитов, перевыпустят ли мне её в ранее действовавшем пакете (депозитный)?
Спасибо.


Добрый день!
Вы можете обратиться в отделение в удобное для вас время и дату. Ограничений по времени обращения нет.
В рамках данного пакета карта может быть перевыпущена, если на карточном счете есть средства. Если же денежные средства на счете отсутствуют и действующих депозитов нет, то перевыпуск карты в рамках пакета "Депозитный" не предусмотрен.


Уточните, о каких средствах для перевыпуска карты в пакете "депозитный" идет речь в выделенном фрагменте?

Не уверен, что оф-пред дает достоверную информацию. К примеру 2 недели назад мне в отделении за 15 мин. в связи с истечением срока валидности перевыпустили карты в тарифе "Депозитный" в EUR и USD, хотя на всех счетах (карточных и депозитных) было по нулям. Гривневая не перевыпускалась так как еще до конца года действует. Специально только, что перепроверил в пумб-онлайн все 3 карты светятся в пакете "Депозитный" с годовой абонкой = 0 грн.
Flamingo
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  #<1 ... 2074207520762077
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