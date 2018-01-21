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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 19 січ, 2018 07:12
Наконец то ПУМБ вместо 128битных OT кодов начал присылать всего 4 цыфирки
Прогресс не дремлет
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Додано: П'ят 19 січ, 2018 11:10
konokrad написав:PUMB
В 12.2017 закончился срок действия карты (пакет депозитный).
Сколько дается времени для обращения в отделение для перевыпуска?
насколько помню, карты привязаны к счету, и получить деньги можно по счету.
нет разницы, когда перевыпускать карту.
Если обратиться в конце февраля, не поздно будет?
И второе, если сейчас нет открытых депозитов, перевыпустят ли мне её в ранее действовавшем пакете (депозитный)?
Спасибо.
перевыпустят - бесплатно мгновенную (без эмбосса) и сразу, недели 2 - именную с PayPass/PayWave что-то около 80 грн за выпуск разово.
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Додано: П'ят 19 січ, 2018 18:04
konokrad написав:PUMB
В 12.2017 закончился срок действия карты (пакет депозитный).
Сколько дается времени для обращения в отделение для перевыпуска?
Если обратиться в конце февраля, не поздно будет?
И второе, если сейчас нет открытых депозитов, перевыпустят ли мне её в ранее действовавшем пакете (депозитный)?
Спасибо.
Добрый день!
Вы можете обратиться в отделение в удобное для вас время и дату. Ограничений по времени обращения нет.
В рамках данного пакета карта может быть перевыпущена, если на карточном счете есть средства. Если же денежные средства на счете отсутствуют и действующих депозитов нет, то перевыпуск карты в рамках пакета "Депозитный" не предусмотрен.
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PUMB
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Додано: Нед 21 січ, 2018 19:48
Scholar написав:
Как Анна Горбенко возвращает старые депозиты? Вопросы при выдаче выше 150к задает?
Пам'ятаю, пам'ятаю цю звізду...
Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.
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Додано: Нед 21 січ, 2018 20:10
PUMB написав: konokrad написав:PUMB
В 12.2017 закончился срок действия карты (пакет депозитный).
Сколько дается времени для обращения в отделение для перевыпуска?
Если обратиться в конце февраля, не поздно будет?
И второе, если сейчас нет открытых депозитов, перевыпустят ли мне её в ранее действовавшем пакете (депозитный)?
Спасибо.
Добрый день!
Вы можете обратиться в отделение в удобное для вас время и дату. Ограничений по времени обращения нет. В рамках данного пакета карта может быть перевыпущена, если на карточном счете есть средства.
Если же денежные средства на счете отсутствуют и действующих депозитов нет, то перевыпуск карты в рамках пакета "Депозитный" не предусмотрен.
Уточните, о каких средствах для перевыпуска карты в пакете "депозитный" идет речь в выделенном фрагменте?
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ruvex
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Додано: Нед 21 січ, 2018 22:31
ruvex написав: PUMB написав: konokrad написав:PUMB
В 12.2017 закончился срок действия карты (пакет депозитный).
Сколько дается времени для обращения в отделение для перевыпуска?
Если обратиться в конце февраля, не поздно будет?
И второе, если сейчас нет открытых депозитов, перевыпустят ли мне её в ранее действовавшем пакете (депозитный)?
Спасибо.
Добрый день!
Вы можете обратиться в отделение в удобное для вас время и дату. Ограничений по времени обращения нет. В рамках данного пакета карта может быть перевыпущена, если на карточном счете есть средства.
Если же денежные средства на счете отсутствуют и действующих депозитов нет, то перевыпуск карты в рамках пакета "Депозитный" не предусмотрен.
Уточните, о каких средствах для перевыпуска карты в пакете "депозитный" идет речь в выделенном фрагменте?
Не уверен, что оф-пред дает достоверную информацию. К примеру 2 недели назад мне в отделении за 15 мин. в связи с истечением срока валидности перевыпустили карты в тарифе "Депозитный" в EUR и USD, хотя на всех счетах (карточных и депозитных) было по нулям. Гривневая не перевыпускалась так как еще до конца года действует. Специально только, что перепроверил в пумб-онлайн все 3 карты светятся в пакете "Депозитный" с годовой абонкой = 0 грн.
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Flamingo
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