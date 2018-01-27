А попробовать пару гривен перегнать? И всё станет ясно.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 25 січ, 2018 21:10
А попробовать пару гривен перегнать? И всё станет ясно.
Додано: Чет 25 січ, 2018 21:23
Так была бы карта - вопросов бы не задавал Вопрос глобально стоит так - открыть ли карту в этом банке для своих целей (приоритетом в которых бесплатный выход через р2р) или искать другие альтернативы. Менеджеры в отделении ответить однозначно не смогли, тарифы на сайте - черт ногу сломит, открывать карту просто для коллекции не очень хочется, поэтому решил поинтересоваться - вдруг у практиков на финансах есть опыт.
Востаннє редагувалось Asdушный в Чет 25 січ, 2018 21:26, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 25 січ, 2018 21:25
Re: ПУМБ
По мгновенной карте под депозит на 500 грн (пакет депозитный) переводы без комиссии.
Додано: П'ят 26 січ, 2018 13:18
Додано: П'ят 26 січ, 2018 14:55
Добрый день! За переводы с карты на карту по карте "Миттєва" взымается комиссия только от самого сервиса, через который Вы осуществляете перевод. Перевод с карты на карту считается как снятие наличных только в случае, если Вы переводите средства с кредитной карты.
Додано: Нед 28 січ, 2018 00:24
ПУМБ, зажрались Вы однако.
ОТП - 10% свободные деньги
ВТБ - 10%
Альфа - 10%
ТАСкомбанк - 10%
ПУМБ - 9%
КредитДнепр - 8%
тренд в стиле раз олигарх, то буду подешевле деньги привлекать? ну-ну
Додано: Нед 28 січ, 2018 01:43
DmitryZP
даже Аваль 10 % !!!
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