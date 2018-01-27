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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2076207720782079

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 745
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
181
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
78
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
109
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
202
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
175
Всього голосів : 745
Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2018 21:10

  Asdушный написав:А никто из практиков не подскажет - по карте "Миттєва" переводы п2п на чужих сервисах как проходят - как снятие налички(1,5%) или бесплатно? Был в отделении - два менеджера высказали эти две противоположные версии и к единому мнению или консенсусу не пришли :)


А попробовать пару гривен перегнать? И всё станет ясно.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2018 21:23

Так была бы карта - вопросов бы не задавал :) Вопрос глобально стоит так - открыть ли карту в этом банке для своих целей (приоритетом в которых бесплатный выход через р2р) или искать другие альтернативы. Менеджеры в отделении ответить однозначно не смогли, тарифы на сайте - черт ногу сломит, открывать карту просто для коллекции не очень хочется, поэтому решил поинтересоваться - вдруг у практиков на финансах есть опыт.
Востаннє редагувалось Asdушный в Чет 25 січ, 2018 21:26, всього редагувалось 1 раз.
Asdушный
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2018 21:25

Re: ПУМБ

Asdушный написав:Так была бы карта - вопросов бы не задавал :) Вопрос глобально стоит так - открыть ли карту в этом банке для своих целей (приоритетом в которых бесплатный р2р) или искать другие альтернативы. Менеджеры в отделении ответить однозначно не смогли, тарифы на сайте - черт ногу сломит, открывать карту просто для коллекции не очень хочется, поэтому решил поинтересоваться - вдруг у практиков на финансах есть опыт.
По мгновенной карте под депозит на 500 грн (пакет депозитный) переводы без комиссии.
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2018 13:18

  Andey написав:Ув. ПУМБ,
В связи повышением учетной ставки НБУ до 16% годовых прошу пересмотреть процентную ставку по депозиту "Вільний" в сторону увеличения.
Спасибо за понимание



Добрый день! Передадим Ваше пожелание коллегам. Спасибо за сотрудничество!
PUMB
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2018 14:55

  Asdушный написав:А никто из практиков не подскажет - по карте "Миттєва" переводы п2п на чужих сервисах как проходят - как снятие налички(1,5%) или бесплатно? Был в отделении - два менеджера высказали эти две противоположные версии и к единому мнению или консенсусу не пришли :)


Добрый день! За переводы с карты на карту по карте "Миттєва" взымается комиссия только от самого сервиса, через который Вы осуществляете перевод. Перевод с карты на карту считается как снятие наличных только в случае, если Вы переводите средства с кредитной карты.
PUMB
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Повідомлення Додано: Нед 28 січ, 2018 00:24

  PUMB написав:
  Andey написав:Ув. ПУМБ,
В связи повышением учетной ставки НБУ до 16% годовых прошу пересмотреть процентную ставку по депозиту "Вільний" в сторону увеличения.
Спасибо за понимание



Добрый день! Передадим Ваше пожелание коллегам. Спасибо за сотрудничество!


ПУМБ, зажрались Вы однако.
ОТП - 10% свободные деньги
ВТБ - 10%
Альфа - 10%
ТАСкомбанк - 10%

ПУМБ - 9%
КредитДнепр - 8%

тренд в стиле раз олигарх, то буду подешевле деньги привлекать? ну-ну
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 січ, 2018 01:43

DmitryZP

даже Аваль 10 % !!!
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IMPRINTER
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  #<1 ... 2076207720782079
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