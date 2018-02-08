Ratatui
да
пишет спробуйте пі3дніше
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 09 лют, 2018 00:14
Ratatui
да
пишет спробуйте пі3дніше
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Додано: П'ят 09 лют, 2018 00:16
Re: ПУМБ
на ios нормально працює
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Додано: П'ят 09 лют, 2018 00:25
Додано: П'ят 09 лют, 2018 07:21
Re: ПУМБ
На сейчас вроде всё ок.
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