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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2079208020812082

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 746
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
181
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
78
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
110
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
202
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
175
Всього голосів : 746
Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2018 00:14

Ratatui

да

пишет спробуйте пі3дніше
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2018 00:16

Re: ПУМБ

на ios нормально працює


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Zhmen
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2018 00:25

  IMPRINTER написав:Ratatui

да

пишет спробуйте пі3дніше


Уже несколько раз пробовал пи**. Отлуп.
Ratatui
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2018 07:21

Re: ПУМБ

На сейчас вроде всё ок.
qwe_ua
 
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  #<1 ... 2079208020812082
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