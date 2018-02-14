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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2080208120822083

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 746
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
181
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
78
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
110
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
202
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
175
Всього голосів : 746
Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2018 23:57

Re: ПУМБ

Задержка всегда была, если все ок, то секунды. Сейчас закрытие, может из-за этого и больше.
qwe_ua
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2018 00:02

Re: ПУМБ

Упс, не обратил внимания, вы закрыли.

Снятие части работает нормально.
qwe_ua
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2018 00:05

уже прошло 10+ минут, печально...

думал за пару минут решить все вопросы, а оно вон оно как, молодцы :(

UPD - нарисовались операции в выписке с задержкой в 15 минут, баланс пока не обновлен
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2018 00:12

  DmitryZP написав:закрыл сводобный депозит - депозит исчез, деньги нигде не появились - в операционное время появятся? покращили процессинг? раньше сразу все обрабатывалось


Раньше и Земля была плоская и стояла на трех китах ;)
Сейчас при закрытии есть задержка иногда до получаса. Частичное снятие моментально.
Утром не хочется идти на работу? Откройте журнал "Форбс" и найдите там свою фамилию. Не нашли? Тогда пиZдуйте на работу!
проффесор
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2018 00:13

проффесор давно не делал этих операций, вот и удивляюсь "новшествам" со знаком "-"

написали бы после совершения операции через сколько обновится баланс и деньги будут доступны вопросов бы не было - а так уж и смс пришли, а баланс не изменился в ПУМБ онлайн - то есть деньги недоступны для других операций, хотя согласно СМС уже все зачислено
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2018 00:17

  DmitryZP написав:проффесор давно не делал этих операций, вот и удивляюсь "новшествам" со знаком "-"


Сам столкнулся с таким на прошлой недели. и Баланс обновился только после того как перезашел в Пумбонлай.
Утром не хочется идти на работу? Откройте журнал "Форбс" и найдите там свою фамилию. Не нашли? Тогда пиZдуйте на работу!
проффесор
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Повідомлень: 249
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2018 00:21

проффесор мда, ПУМБа, совсем ф.к позор! перелогин это каменный век, ау!
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2018 01:09

Re: ПУМБ

DmitryZP написав:то есть деньги недоступны для других операций, хотя согласно СМС уже все зачислено

Если смс пришла, значит деньги на карте, заплатить/перевести должно позволять без проблем.
qwe_ua
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2018 09:49

депозит через моб. не открывает.
наверно из-за длинных кодов(в веб 4зн).
знаете об этом?
v57
 
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  #<1 ... 2080208120822083
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