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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 14 лют, 2018 23:57
Re: ПУМБ
Задержка всегда была, если все ок, то секунды. Сейчас закрытие, может из-за этого и больше.
Додано: Чет 15 лют, 2018 00:02
Re: ПУМБ
Упс, не обратил внимания, вы закрыли.
Снятие части работает нормально.
Додано: Чет 15 лют, 2018 00:05
уже прошло 10+ минут, печально...
думал за пару минут решить все вопросы, а оно вон оно как, молодцы
UPD - нарисовались операции в выписке с задержкой в 15 минут, баланс пока не обновлен
Додано: Чет 15 лют, 2018 00:12
Раньше и Земля была плоская и стояла на трех китах
Сейчас при закрытии есть задержка иногда до получаса. Частичное снятие моментально.
Утром не хочется идти на работу? Откройте журнал "Форбс" и найдите там свою фамилию. Не нашли? Тогда пиZдуйте на работу!
Додано: Чет 15 лют, 2018 00:13
проффесор давно не делал этих операций, вот и удивляюсь "новшествам" со знаком "-"
написали бы после совершения операции через сколько обновится баланс и деньги будут доступны вопросов бы не было - а так уж и смс пришли, а баланс не изменился в ПУМБ онлайн - то есть деньги недоступны для других операций, хотя согласно СМС уже все зачислено
Додано: Чет 15 лют, 2018 00:17
Сам столкнулся с таким на прошлой недели. и Баланс обновился только после того как перезашел в Пумбонлай.
Утром не хочется идти на работу? Откройте журнал "Форбс" и найдите там свою фамилию. Не нашли? Тогда пиZдуйте на работу!
Додано: Чет 15 лют, 2018 00:21
проффесор мда, ПУМБа, совсем ф.к позор! перелогин это каменный век, ау!
Додано: Чет 15 лют, 2018 01:09
Re: ПУМБ
Если смс пришла, значит деньги на карте, заплатить/перевести должно позволять без проблем.
Додано: Чет 15 лют, 2018 09:49
депозит через моб. не открывает.
наверно из-за длинных кодов(в веб 4зн).
знаете об этом?
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