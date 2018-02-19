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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2083208420852086

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 746
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
181
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
78
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
110
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
202
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
175
Всього голосів : 746
Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2018 22:15

господа, у пумбы есть какая-то процедура увеличения кредитного лимита оп инициативе клиента? или тока по инициативе банка?
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2018 10:13

  IMPRINTER написав:господа, у пумбы есть какая-то процедура увеличения кредитного лимита оп инициативе клиента? или тока по инициативе банка?


Видел в отделении народ с менеджарами эту тему поднимал. Что-то заполняли потом. Чем закончилось не знаю.
Ratatui
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