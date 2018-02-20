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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 19 лют, 2018 22:15
господа, у пумбы есть какая-то процедура увеличения кредитного лимита оп инициативе клиента? или тока по инициативе банка?
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Додано: Вів 20 лют, 2018 10:13
Додано: Вів 20 лют, 2018 11:02
Re: ПУМБ
Бумба, где мой кеш?
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