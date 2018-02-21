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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2084208520862087

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 746
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
181
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
78
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
110
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
202
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
175
Всього голосів : 746
Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2018 17:53

  cds77 написав:Предыдущее сотрудничество Феди и Михи с почтой ни к чему хорошему не привили

Ещё по-моему Дельта там как-то сотрудничала.

Давно новых пикничков небыло :-) Готов принимать бонусы Бруснички :-)
Всё IMHO
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2018 20:41

  Ромасик написав:
  WachtAmRhein написав:Может у вас нетипичные операции были?

вам типа выплатили?


У меня только депозитная карта под депозит свободный и всё.
WachtAmRhein
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2018 22:22

  cds77 написав:Укрпошта будет предоставлять финуслуги через банк ПУМБ
https://bin.ua/companies/217205-ukrposhta-budet-predostavlyat-finuslugi-cherez.html
Предыдущее сотрудничество Феди и Михи с почтой ни к чему хорошему не привили.
Засекаем сколько месяцеа продержится ПУМБа.
Щось мені з ТАС "щастить"
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2018 22:43

Re: ПУМБ

Таки вчера ляпнул кеш а я уже и не наделся.
Ну да, операции свинорыла - по сотке в день и полное погашение перед расчеткой но бумба таки штрахнул меня на 20 грн да и кеша того копейки ещё и оленские покупки, так что в рассчете.
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  #<1 ... 2084208520862087
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