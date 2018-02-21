Ещё по-моему Дельта там как-то сотрудничала.
Давно новых пикничков небыло Готов принимать бонусы Бруснички
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 21 лют, 2018 17:53
Ещё по-моему Дельта там как-то сотрудничала.
Давно новых пикничков небыло Готов принимать бонусы Бруснички
Всё IMHO
Додано: Сер 21 лют, 2018 20:41
Додано: Сер 21 лют, 2018 22:22
Засекаем сколько месяцеа продержится ПУМБа.
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: Сер 21 лют, 2018 22:43
Re: ПУМБ
Таки вчера ляпнул кеш а я уже и не наделся.
Ну да, операции свинорыла - по сотке в день и полное погашение перед расчеткой но бумба таки штрахнул меня на 20 грн да и кеша того копейки ещё и оленские покупки, так что в рассчете.
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