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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 21 лют, 2018 17:53
cds77 написав:
Предыдущее сотрудничество Феди и Михи с почтой ни к чему хорошему не привили
Ещё по-моему Дельта там как-то сотрудничала.
Давно новых пикничков небыло
Готов принимать бонусы Бруснички
Всё IMHO
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Вкладчик1234
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Додано: Сер 21 лют, 2018 20:41
Ромасик написав: WachtAmRhein написав:
Может у вас нетипичные операции были?
вам типа выплатили?
У меня только депозитная карта под депозит свободный и всё.
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WachtAmRhein
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Додано: Сер 21 лют, 2018 22:22
Засекаем сколько месяцеа продержится ПУМБа.
Щось мені з ТАС "щастить"
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1
Додано: Сер 21 лют, 2018 22:43
Таки вчера ляпнул кеш а я уже и не наделся.
Ну да, операции свинорыла - по сотке в день и полное погашение перед расчеткой но бумба таки штрахнул меня на 20 грн да и кеша того копейки ещё и оленские покупки, так что в рассчете.
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alex_b
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Додано: Сер 21 лют, 2018 23:25
Вкладчик1234 написав: cds77 написав:
Предыдущее сотрудничество Феди и Михи с почтой ни к чему хорошему не привили
Ещё по-моему Дельта там как-то сотрудничала.
Давно новых пикничков небыло
Готов принимать бонусы Бруснички
Ага и платинумбанк тоже сотрудничал с почтой. Никто не выжил после встречи с бабулями почтальонами.
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PUnder
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Додано: Сер 21 лют, 2018 23:25
Народ, подскажите, а как сейчас (давно тут не был) ПУМБа ежемесячные % по Доходному например выплачивает? В дату открытия (или может +1 как в Привате) или по первым числа каждого месяца?
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kreuz
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Додано: Чет 22 лют, 2018 02:04
WachtAmRhein написав: Ромасик написав: WachtAmRhein написав:
Может у вас нетипичные операции были?
вам типа выплатили?
У меня только депозитная карта под депозит свободный и всё.
их сейчас по истечению срока карты перевыпускают или переводят в платные пакеты?
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Bosstone
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Додано: Чет 22 лют, 2018 08:50
Bosstone написав:
их сейчас по истечению срока карты перевыпускают или переводят в платные пакеты?
в січні ще міняв депозитну миттєву
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Ромасик
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Додано: Чет 22 лют, 2018 08:55
чому ж ні? Золотогоршочники поживилися
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Ромасик
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Додано: Чет 22 лют, 2018 10:57
я чи не добачав чи хтось хитрить, але уже світиться виплата кешбек 20/02
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Ромасик
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