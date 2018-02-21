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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2085208620872088>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 746
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
181
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
78
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
110
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
202
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
175
Всього голосів : 746
Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2018 17:53

  cds77 написав:Предыдущее сотрудничество Феди и Михи с почтой ни к чему хорошему не привили

Ещё по-моему Дельта там как-то сотрудничала.

Давно новых пикничков небыло :-) Готов принимать бонусы Бруснички :-)
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2018 20:41

  Ромасик написав:
  WachtAmRhein написав:Может у вас нетипичные операции были?

вам типа выплатили?


У меня только депозитная карта под депозит свободный и всё.
WachtAmRhein
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2018 22:22

  cds77 написав:Укрпошта будет предоставлять финуслуги через банк ПУМБ
https://bin.ua/companies/217205-ukrposhta-budet-predostavlyat-finuslugi-cherez.html
Предыдущее сотрудничество Феди и Михи с почтой ни к чему хорошему не привили.
Засекаем сколько месяцеа продержится ПУМБа.
Щось мені з ТАС "щастить"
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2018 22:43

Re: ПУМБ

Таки вчера ляпнул кеш а я уже и не наделся.
Ну да, операции свинорыла - по сотке в день и полное погашение перед расчеткой но бумба таки штрахнул меня на 20 грн да и кеша того копейки ещё и оленские покупки, так что в рассчете.
alex_b
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2018 23:25

  Вкладчик1234 написав:
  cds77 написав:Предыдущее сотрудничество Феди и Михи с почтой ни к чему хорошему не привили

Ещё по-моему Дельта там как-то сотрудничала.

Давно новых пикничков небыло :-) Готов принимать бонусы Бруснички :-)


Ага и платинумбанк тоже сотрудничал с почтой. Никто не выжил после встречи с бабулями почтальонами. :)
PUnder
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2018 23:25

Народ, подскажите, а как сейчас (давно тут не был) ПУМБа ежемесячные % по Доходному например выплачивает? В дату открытия (или может +1 как в Привате) или по первым числа каждого месяца?
kreuz
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 02:04

  WachtAmRhein написав:
  Ромасик написав:
  WachtAmRhein написав:Может у вас нетипичные операции были?

вам типа выплатили?


У меня только депозитная карта под депозит свободный и всё.

их сейчас по истечению срока карты перевыпускают или переводят в платные пакеты?
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 08:50

  Bosstone написав:их сейчас по истечению срока карты перевыпускают или переводят в платные пакеты?
в січні ще міняв депозитну миттєву
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Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 08:55

  cds77 написав:Укрпошта будет предоставлять финуслуги через банк ПУМБ
https://bin.ua/companies/217205-ukrposhta-budet-predostavlyat-finuslugi-cherez.html
Предыдущее сотрудничество Феди и Михи с почтой ни к чему хорошему не привили.

чому ж ні? Золотогоршочники поживилися :P
Зарабатывайте :!:
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 10:57

кешбек

я чи не добачав чи хтось хитрить, але уже світиться виплата кешбек 20/02
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Ромасик
 
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