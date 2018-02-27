персона не дополнительная карта - она на отдельном счете у вас
Да нет, не на отдельном, а на том же, депозитном. Да и в отделении мне когда-то сказали чтоб я не верил своим глазам и то, что там написано, что это Персона, никакая это не Персона. Но мне то никаких персон и не нужно. Голды, платинумы и пейпасы мне сами по себе и не нужны без возможности поиметь с этого реальную пользу. Мне главное понимать, могут ли быть по этой карте какие-нибудь комиссии или годовое обслуживание? В интернет-банкинге она называется так: "MC Platinum Chip PayPass Persona_UpG".
Такая же петрушка, так и сказали, что не знаем, что там заказывали, но у вас дополнительная карта и у нас теперь с января идет комис.
Вообщем продолжение следует. На горячке нашелся полуадекват, который выяснил, что карта у них идет с датой заказа на 2014 год. А заказал я ее в 2016. Т.е. на момент заказа по их тупому прикиду, у меня она была второй. Но, вопрос то в том, что карта на 3 года и срок действия уже второй карты должен был истечь. А она родимая до конца 2018. И тут он стал регистрить обращение. В отделение для полного накатал письменную цыдулу и курица что регисрировала тут же влепила на печати дату 23.08.2018. Вот так они с.. и тырят наши деньги.
Якщо з кредитної карти "Все можу" за рахунок кредитних коштів погасити інший кредит в цьому ж банку, як банчик на то подивиться. Чи не нарахує відсотки, комісії, штрафи за неправильне використання кредитних коштів? Тобто чи не прирівняє їх наприклад до зняття готівки?
nick_verbovskiy написав:Якщо з кредитної карти "Все можу" за рахунок кредитних коштів погасити інший кредит в цьому ж банку, як банчик на то подивиться. Чи не нарахує відсотки, комісії, штрафи за неправильне використання кредитних коштів? Тобто чи не прирівняє їх наприклад до зняття готівки?
снятие налички по мнению банка этот как раз самое правильное использование кредитных средств, так что дерзайте, но почитайте сначала тарифы.
Ау, представитель ПУМБ! Кто у вас помогает с сервисом PayHub?
Надо найти платёж согласно квитанции № 10304095, точнее надо, чтобы получатель (с ним работа уже ведётся) этот платёж увидел у себя на счету. А с вашей стороны надо демонстрировать все реквизиты ДО, а не ПОСЛЕ, проведения платежа, чтобы у клиентов была возможность их проверить и отказаться от платежа по неверным реквизитам. Ирония ещё и в том, что счёт получателя также в вашем банке, а абонотдел его не мониторит...
Дайте наконец обратную связь, уже 10 дней как прошло!
kreuz написав:Ау, представитель ПУМБ! Кто у вас помогает с сервисом PayHub?
Надо найти платёж согласно квитанции № 10304095, точнее надо, чтобы получатель (с ним работа уже ведётся) этот платёж увидел у себя на счету. А с вашей стороны надо демонстрировать все реквизиты ДО, а не ПОСЛЕ, проведения платежа, чтобы у клиентов была возможность их проверить и отказаться от платежа по неверным реквизитам. Ирония ещё и в том, что счёт получателя также в вашем банке, а абонотдел его не мониторит...
Дайте наконец обратную связь, уже 10 дней как прошло!
Питання цікаве. Може шановний Представник банки опише алгоритм повернення платежу по помилкових ревізитах через хаб? Помилитись може кожен.