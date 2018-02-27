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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2087208820892090

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 746
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
181
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
78
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
110
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
202
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
175
Всього голосів : 746
Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2018 12:44

  ruvex написав:
  Andrew75 написав:
  IMPRINTER написав:Andrew75

персона не дополнительная карта - она на отдельном счете у вас

Да нет, не на отдельном, а на том же, депозитном. Да и в отделении мне когда-то сказали чтоб я не верил своим глазам и то, что там написано, что это Персона, никакая это не Персона. Но мне то никаких персон и не нужно. Голды, платинумы и пейпасы мне сами по себе и не нужны без возможности поиметь с этого реальную пользу. Мне главное понимать, могут ли быть по этой карте какие-нибудь комиссии или годовое обслуживание?
В интернет-банкинге она называется так: "MC Platinum Chip PayPass Persona_UpG".


Такая же петрушка, так и сказали, что не знаем, что там заказывали, но у вас дополнительная карта и у нас теперь с января идет комис. :mrgreen:

Ну тогда закрою её и всех делов.
Andrew75
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2018 12:47

Re: ПУМБ

Гривневую тоже закрою надобности нет, а с вопросом комиса по валютной еще понервирую.
Но если должны были списывать комис, то в прошлом году за год также должны были списать...а не списали.

Банк после 13 года реально скатился в сточную яму.
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ruvex
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2018 12:54

Re: ПУМБ

  ruvex написав:...но у вас дополнительная карта и у нас теперь с января идет комис. :mrgreen:

Вот шото и у меня было подобное
У них похоже это фича такая для нае... клиентов
Но моя менагер года 2 назад все вырулила, 20грн мне тада сторнировали.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2018 13:05

  clientage написав:
  ruvex написав:...но у вас дополнительная карта и у нас теперь с января идет комис. :mrgreen:

Вот шото и у меня было подобное
У них похоже это фича такая для нае... клиентов
Но моя менагер года 2 назад все вырулила, 20грн мне тада сторнировали.


Года два назад и трава зеленее была. :wink:
У нас каждый месяц новые кадры. На столбах висят объявления по набору менеджеров в банк. Посему там моего менеджера уже нет давно, даже начальница смылась.
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2018 19:53

Re: ПУМБ

Вообщем продолжение следует. На горячке нашелся полуадекват, который выяснил, что карта у них идет с датой заказа на 2014 год. А заказал я ее в 2016. Т.е. на момент заказа по их тупому прикиду, у меня она была второй. Но, вопрос то в том, что карта на 3 года и срок действия уже второй карты должен был истечь. А она родимая до конца 2018. И тут он стал регистрить обращение.
В отделение для полного накатал письменную цыдулу и курица что регисрировала тут же влепила на печати дату 23.08.2018. Вот так они с.. и тырят наши деньги.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 07:18

Якщо з кредитної карти "Все можу" за рахунок кредитних коштів погасити інший кредит в цьому ж банку, як банчик на то подивиться. Чи не нарахує відсотки, комісії, штрафи за неправильне використання кредитних коштів? Тобто чи не прирівняє їх наприклад до зняття готівки?
nick_verbovskiy
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 12:22

  nick_verbovskiy написав:Якщо з кредитної карти "Все можу" за рахунок кредитних коштів погасити інший кредит в цьому ж банку, як банчик на то подивиться. Чи не нарахує відсотки, комісії, штрафи за неправильне використання кредитних коштів? Тобто чи не прирівняє їх наприклад до зняття готівки?


снятие налички по мнению банка этот как раз самое правильное использование кредитных средств, так что дерзайте, но почитайте сначала тарифы.
WachtAmRhein
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 14:31

PayHub

Ау, представитель ПУМБ! Кто у вас помогает с сервисом PayHub?

Надо найти платёж согласно квитанции № 10304095, точнее надо, чтобы получатель (с ним работа уже ведётся) этот платёж увидел у себя на счету. А с вашей стороны надо демонстрировать все реквизиты ДО, а не ПОСЛЕ, проведения платежа, чтобы у клиентов была возможность их проверить и отказаться от платежа по неверным реквизитам. Ирония ещё и в том, что счёт получателя также в вашем банке, а абонотдел его не мониторит...

Дайте наконец обратную связь, уже 10 дней как прошло!
kreuz
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 15:10

  kreuz написав:Ау, представитель ПУМБ! Кто у вас помогает с сервисом PayHub?

Надо найти платёж согласно квитанции № 10304095, точнее надо, чтобы получатель (с ним работа уже ведётся) этот платёж увидел у себя на счету. А с вашей стороны надо демонстрировать все реквизиты ДО, а не ПОСЛЕ, проведения платежа, чтобы у клиентов была возможность их проверить и отказаться от платежа по неверным реквизитам. Ирония ещё и в том, что счёт получателя также в вашем банке, а абонотдел его не мониторит...

Дайте наконец обратную связь, уже 10 дней как прошло!

Питання цікаве.
Може шановний Представник банки опише алгоритм повернення платежу по помилкових ревізитах через хаб? Помилитись може кожен.
Квесторе_поверніться
 
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