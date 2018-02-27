Додано: П'ят 23 лют, 2018 19:53

Вообщем продолжение следует. На горячке нашелся полуадекват, который выяснил, что карта у них идет с датой заказа на 2014 год. А заказал я ее в 2016. Т.е. на момент заказа по их тупому прикиду, у меня она была второй. Но, вопрос то в том, что карта на 3 года и срок действия уже второй карты должен был истечь. А она родимая до конца 2018. И тут он стал регистрить обращение.

В отделение для полного накатал письменную цыдулу и курица что регисрировала тут же влепила на печати дату 23.08.2018. Вот так они с.. и тырят наши деньги.